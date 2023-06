Eros Ramazzotti – Battito Infinito World Tour

Eros Ramazzotti arriva anche in Sicilia per ben tre tappe del suo “Battito Infinito World Tour”. Il 3, il 5 e il 6 Agosto il Teatro Greco di Taormina ospiterà il cantante italiano a conclusione delle date italiane del suo tour mondiale che approderà in più di sessanta città in tutto il mondo.

Il successo di Eros Ramazzotti con Battito Infinito World Tour

Eros Ramazzotti continua a macinare numeri da record con il suo Battito Infinito World Tour. Con 65 date sold out su 69 totali, la terza leg del tour si è conclusa all’Hallenstadion di Zurigo. L’ennesimo tutto esaurito in Svizzera è la conferma dell’incredibile onda di affetto che da anni travolge il cantautore dei record. Con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, Eros Ramazzotti accoglierà il suo pubblico anche nei prossimi mesi.

Il grande tour globale di Eros Ramazzotti

Il Battito Infinito World Tour di Eros Ramazzotti è caratterizzato da un palco altamente tecnologico e da una scenografia d’eccellenza tutta italiana. Il tour è prodotto da Radiorama, la storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Vertigo (CTS Eventim).

La prossime tappe del tour estivo

Eros Ramazzotti è pronto a continuare la sua spettacolare avventura musicale nei prossimi mesi con i 20 show estivi del suo World Tour. Porterà i successi del suo monumentale repertorio e le trascinanti hit estratte dall’ultimo album Battito Infinito sui palchi delle più importanti città europee e dei più attesi festival estivi. Il tour inizierà il 5 Luglio al Ferrara Summer Festival di Ferrara e avrà tre imperdibili appuntamenti nella cornice mozzafiato del Teatro Antico di Taormina il 3, 5 e 6 agosto 2023.

Eros Ramazzotti Tour – Dove acquistare i biglietti

I biglietti per le date del Battito Infinito World Tour sono in vendita sul sito www.ramazzotti.com e www.vertigo.co.it. La radio partner della World Tour Première e del Battito Infinito World Tour è Radio Italia. Neos, la seconda compagnia aerea italiana di Alpitour World, è il vettore ufficiale del Battito Infinito World Tour.

È possibile acquistare i biglietti anche sul circuito di TicketOne.

TicketOne

QUESTO IL LINK per acquistare i biglietti.

5 luglio 2023 – Ferrara Summer Festival, FERRARA (ITALIA)

7 luglio 2023 – Summer In The City, MAINZ (GERMANIA)

9 luglio 2023 – St.Peter At Sunset, KESTENHOLTZ (SVIZZERA)

12 luglio 2023 Royal Park, Baarn

14 luglio 2023 – Doomplatz Open Air, FULDA (GERMANIA)

16 luglio 2023 – Koenigswinkel, FUSSEN (GERMANIA)

18 luglio 2023 – Moon And Stars, LOCARNO (SVIZZERA)

21 luglio 2023 – I Em Music, EMMENDIGEN (GERMANIA)

23 luglio 2023 – Tum & Taxis Schloff, REGENSBURG (GERMANIA)

26 luglio 2023 – Schloss Salem Open Air, SALEM (GERMANIA)

28 luglio 2023 – Klassik Am Dom Festival, LINZ (AUSTRIA)

30 luglio 2023 – Sommerfestival Autostadt, Wolfsburg

3 – 5 – 6 agosto 2023 – Teatro Antico, TAORMINA (ITALIA)

8 agosto 2023 Monte-Carlo Summer Festival, Monaco

10 agosto – Starlite Festival, MARBELLA (SPAGNA)

