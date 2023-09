Bud Spencer Blues Explosion: esce oggi INSYNTHESI

Bud Spencer Blues Explosion – “Insynthesi” è il nuovo singolo in uscita oggi giovedì 21 settembre che anticipa l’album “Next big niente” fuori il 27 ottobre per La Tempesta Dischi.

Bud Spencer Blues Explosion – Insynthesi

Il nuovo tassello di un percorso creativo unico e sempre sorprendente, fatto di sudore e sperimentazione, passione e talento. Un sound in cui ne risuonano mille, ma che non è mai uguale a nulla, tanto meno a se stesso. Quello di una band che è una straordinaria scheggia impazzita nella musica italiana contemporanea, che non si cura delle direzioni altrui e affonda dritto nel cuore, nei muscoli, nel cervello di chi la intercetta.

Insynthesi è il nuovo singolo dei Bud Spencer Blues Explosion in uscita oggi giovedì 21 settembre, ultimo assaggio estratto dal nuovo album Next big niente in arrivo il 27 ottobre per La Tempesta Dischi a cinque anni di distanza dal precedente lavoro discografico.

Ascolta qui Insynthesi: https://bfan.link/insynthesi

Dopo il grande ritorno con Vandali e Stranidei, i due singoli usciti a maggio dopo cinque anni di silenzio, e dopo il viaggio nomade e onirico di Medioriente e quello sperimentale e prodigiosamente disordinato di Miku五, altre due canzoni uscite il 6 luglio, il duo formato da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio torna con una canzone che esprime la sua allucinazione di rock.

“Il riff, l’andamento del beat e la melodia della voce ci hanno convinti subito, la realizzazione è stata lunga. Le ultime modifiche le abbiamo fatte ieri. Ma probabilmente questo pezzo è finito solo adesso. Lo abbiamo realizzato con cura, ognuno nel proprio garage come da ragazzini, c’è un altro modo? raccontano. La chitarra teisco passa in un mangiacassette e finisce in un plugin, la batteria si scioglie cinetica, tra alta e bassa definizione amabilmente distrutta, la voce è un flipper nella testa. Canzone tanto amata, ora sei pronta per il tuo viaggio al supermercato!“, dichiarano i BSBE.

Il tour

I Bud Spencer Blues Explosion si preparano invece al loro ultimo live estivo, in programma sabato 23 settembre a Spring Attitude Festival a Roma. Il gran finale di un tour, organizzato da DNA concerti, che li ha visti attraversare tutta l’Italia facendo quello che meglio sanno e più amano fare: scuotere, travolgere e far vibrare fin nelle fondamenta tanto il palcoscenico quanto il pubblico che ci si accalca sotto.

Chi sono i Bud Spencer Blues Explosion

Il duo alt-rock Bud Spencer Blues Explosion composto da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, nasce all’inizio del 2007 a Roma.

Queste le loro tappe:

Nel 2009 partecipano al Primo Maggio dove si aggiudicano il Premio S.I.A.E. ed escono con l’album omonimo “ Bud Spencer Blues Explosion ”, contenente 12 tracce registrate in studio (tra cui la cover in italiano di “Hey Boy Hey Girl” dei Chemical Brothers). In seguito la band parte per un tour di sei date negli Stati Uniti.

”, contenente 12 tracce registrate in studio (tra cui la cover in italiano di “Hey Boy Hey Girl” dei Chemical Brothers). In seguito la band parte per un tour di sei date negli Stati Uniti. Nel 2011 esce “ A Fuoco Lento ”, Live Ep che contiene solo cover completamente reinterpretate, come “Voodoo Child” di Jimi Hendrix e “Killing In The Name” dei Rage Against the Machine. Nell’agosto dello stesso anno Adriano Viterbini vince il Premio KeepOn 100% Live nella categoria “Miglior musicista live”.

”, Live Ep che contiene solo cover completamente reinterpretate, come “Voodoo Child” di Jimi Hendrix e “Killing In The Name” dei Rage Against the Machine. Nell’agosto dello stesso anno Adriano Viterbini vince il Premio KeepOn 100% Live nella categoria “Miglior musicista live”. Il 4 novembre 2011 esce il loro nuovo album, dal titolo “ Do It ”. Seguirà un tour di oltre 100 date in Italia e un mini tour in Europa.

”. Seguirà un tour di oltre 100 date in Italia e un mini tour in Europa. Nel febbraio 2012 i BSBE si esibiscono a Memphis, in occasione dell’IBC (International Blues Challenge). Nello stesso anno pubblicano il DVD live in studio “ DO IT YOURSELF – Nel Giorno Del Signore ”. Nell’agosto 2012 si esibiscono alla 20ª edizione dello Sziget Festival, in Ungheria.

si esibiscono a Memphis, in occasione dell’IBC (International Blues Challenge). Nello stesso anno pubblicano il DVD live in studio “ ”. Nell’agosto 2012 si esibiscono alla 20ª edizione dello Sziget Festival, in Ungheria. Il gruppo ritorna nell’aprile 2014 con il singolo “Duel” e l’album “ BSB3 ”.

”. Segue un tour di più di un anno e mezzo che li porta a vincere il premio PIMI come “Miglior spettacolo live” e il premio KeepOn come “Best Live”.

Il 23 marzo 2018 è uscito, per La Tempesta, “Vivi Muori Blues Ripeti”, il nuovo disco di inediti da cui sono stati estratti i singoli “E tu?” e “Io e il demonio” a cui ha fatto seguito un tour di oltre 100 date. Dopo un attesa di 5 anni, a maggio 2023 sono usciti due nuovi brani “Vandali” e “Stranidei”, mentre il 28 maggio dal MIAMI Festival è partito il loro tour che li ha portati a suonare per tutta l’estate. Il 6 luglio escono due nuove canzoni, “Medioriente” e “Miku五”e il 21 settembre “Insynthesi”, ultimo estratto che anticipa il nuovo album in uscita il 27 ottobre per La Tempesta Dischi.

