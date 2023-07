Blockchain Gaming: 10 modi in cui guadagnare di più

Il Blockchain Gaming offre una rivoluzione nell’industria del gaming tradizionale, consentendo ai giocatori di godere di una vera proprietà e controllo dei loro asset in-game attraverso i Blockchain Games. Grazie all’integrazione della tecnologia Blockchain, questi giochi combinano i vantaggi dei sistemi decentralizzati, come la sicurezza, la trasparenza e l’immunità alle modifiche, con l’interattività coinvolgente che caratterizza l’esperienza di gioco.

Indice

Blockchain Gaming: cos’è?

In contrasto con i tradizionali giochi in cui gli asset e le valute virtuali sono archiviati su server centralizzati controllati dagli sviluppatori, il Blockchain Gaming adotta una prospettiva diversa. Qui, gli asset di gioco e le transazioni vengono registrati su una Blockchain, un registro distribuito mantenuto da una rete di computer, anziché da un’autorità centrale. Questo registro è caratterizzato dalla sua trasparenza, in quanto chiunque può visionare le transazioni e i registri di proprietà degli asset. Inoltre, grazie alla tecnologia blockchain, i dati registrati sul registro risultano immutabili e inviolabili.

Smart contract: di cosa si tratta?

Per realizzare i Blockchain Games, gli sviluppatori creano e implementano smart contract, che consistono in contratti autoeseguibili con i termini dell’accordo scritti nel codice. Tali smart contract definiscono le regole e i comportamenti del gioco, compresi l’aspetto creazione, possesso e trasferimento degli asset in-game. Essi vengono eseguiti e convalidati dalla rete Blockchain, garantendo il corretto funzionamento del gioco senza la necessità di un’autorità centrale.

Un elemento chiave: gli NFT

Un elemento chiave introdotto dal Blockchain Gaming è rappresentato dai token non fungibili (NFT), asset digitali unici che possono rappresentare oggetti in-game, personaggi o addirittura interi mondi virtuali. I NFT vengono creati, scambiati e posseduti sulla Blockchain, consentendo ai giocatori di possedere veramente i propri asset e di trasferirli o venderli anche al di fuori del contesto di gioco. Questo concetto introduce l’idea di “play-to-earn“, in cui i giocatori possono ottenere un valore reale partecipando ai Blockchain Games e commercializzando i loro preziosi asset in-game. Per restare in Italia, un esempio di tutto ciò può essere Ipermatch, l’app di fantacalcio con NFT.

Una migliore esperienza di gioco

In aggiunta alla proprietà e al valore, il Blockchain Gaming può migliorare l’esperienza di gioco in diversi modi. Gli smart contract possono introdurre nuove meccaniche, come modelli di governance decentralizzata in cui i giocatori possono votare sugli aggiornamenti o le modifiche al gioco. Inoltre, la tecnologia Blockchain consente l’interoperabilità tra giochi, consentendo ai giocatori di utilizzare i propri asset in più Blockhain Games che adottano gli stessi standard.

Un ulteriore beneficio del Blockchain Gaming è rappresentato dalla capacità di affrontare problematiche come frodi e truffe. Le transazioni Blockchain, essendo trasparenti e immutabili, rendono difficile l’inganno, poiché qualsiasi azione illecita può essere facilmente identificata e rintracciata. Inoltre, la natura decentralizzata della Blockchain elimina il rischio di hacking o manipolazione dei server centralizzati.

Nel complesso, il Blockchain Gaming rappresenta una nuova era per l’industria dei giochi, offrendo ai giocatori una vera proprietà, valore e controllo dei loro asset in-game, introducendo nuove possibilità di gioco e promuovendo un ecosistema di gioco più trasparente e sicuro.

I benefici del Blockchain Gaming

I benefici del Blockchain Gaming sono molteplici e rivoluzionari per i giocatori, gli sviluppatori e l’intera industria del gaming. Ecco una panoramica dei principali vantaggi offerti dai Blockchain Games:

Vera proprietà degli asset in-game: i Blockchain Games consentono ai giocatori di avere una vera proprietà e controllo dei loro asset in-game. Grazie all’utilizzo dei token non fungibili (NFT) e degli smart contract, i giocatori possono possedere, scambiare e vendere in modo sicuro oggetti virtuali, personaggi e altre proprietà in-game. Questa proprietà è garantita e può essere estesa anche al di fuori dell’ecosistema del gioco. Transazioni trasparenti e immutabili: la tecnologia Blockchain garantisce la trasparenza e l’immutabilità delle transazioni all’interno dei giochi. Ogni transazione e trasferimento di asset viene registrato sulla Blockchain, creando un registro verificabile e trasparente accessibile a tutti. Questa caratteristica riduce il rischio di frodi e manipolazioni, in quanto tutte le transazioni sono tracciabili e non possono essere modificate. Opportunità di guadagnare giocando: il Blockchain Gaming introduce il concetto di “play-to-earn”, che permette ai giocatori di ottenere valore reale attraverso le loro attività in-game. Partecipando a questi giochi, i giocatori possono acquisire asset in-game rari e di valore, che possono essere successivamente venduti o scambiati con criptovalute o valute tradizionali. Questa possibilità offre ai giocatori l’opportunità di monetizzare le proprie abilità di gioco e gli investimenti fatti. Proprietà e governance decentralizzate: nei giochi tradizionali, gli sviluppatori detengono il controllo centralizzato sull’economia di gioco e sulle decisioni riguardanti il gioco stesso. Al contrario, i Blockchain Games consentono una proprietà e una governance decentralizzate. Gli smart contract e i modelli di governance decentralizzati permettono ai giocatori di partecipare alle decisioni della community, come gli aggiornamenti del gioco, attraverso meccanismi di voto. Ciò offre ai giocatori un maggiore senso di coinvolgimento e di partecipazione nella creazione del mondo di gioco. Interoperabilità e utilizzo degli asset tra giochi: la tecnologia Blockchain consente l’interoperabilità tra diversi giochi e piattaforme. I giocatori possono utilizzare i loro asset in-game su giochi differenti che supportano gli stessi standard Blockchain. Questo permette ai giocatori di portare con sé i propri asset di valore e il loro progresso da un gioco all’altro, creando un’esperienza di gioco continua e connessa. Maggiore sicurezza e prevenzione delle frodi: i Blockchain Games migliorano la sicurezza riducendo i rischi associati ai server centralizzati. La natura decentralizzata delle reti Blockchain rende difficile per gli hacker compromettere l’infrastruttura di gioco o alterare i record delle transazioni. Inoltre, la trasparenza e l’immutabilità delle transazioni Blockchain rendono più difficile imbrogliare o frodare all’interno dei giochi basati su Blockchain. Ciò crea un ambiente di gioco più equo e sicuro per i giocatori. Economie basate sulla community: il Blockchain Gaming favorisce economie basate sulla community, in cui i giocatori partecipano attivamente all’economia e all’ecosistema di gioco. La possibilità di scambiare e vendere asset in-game permette l’emergere di mercati gestiti dai giocatori, in cui la domanda e l’offerta determinano il valore degli asset. Questo crea un ecosistema di gioco dinamico in cui i giocatori possono impegnarsi in attività economiche e collaborare con gli altri. Preservazione del valore: nei giochi tradizionali, gli asset in-game spesso non hanno valore al di fuori del gioco stesso. Tuttavia, il Blockchain Gaming consente ai giocatori di preservare il valore dei loro asset anche al di fuori del gioco. La possibilità di scambiare, vendere e possedere asset sulla Blockchain permette ai giocatori di creare valore e potenzialmente generare reddito dalle loro attività sui Blockchain Games.

Complessivamente, il Blockchain Gaming rivoluziona l’industria del gioco offrendo vera proprietà, trasparenza e nuove opportunità economiche. I giocatori sono abilitati, la sicurezza è migliorata e si crea un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. Con l’avanzamento continuo della tecnologia Blockchain, i benefici dei Blockchain Games si espanderanno ulteriormente e plasmeranno il futuro dell’industria del gioco.

Storia del Blockchain Gaming

La Blockchain Gaming è caratterizzata da una serie di sviluppi significativi e progressi tecnologici. Ecco una panoramica dettagliata della storia del Blockchain Games:

Adozione iniziale e Cryptokitties: Nel 2017, Cryptokitties è stato uno dei primi giochi ad utilizzare con successo la tecnologia Blockchain nel gaming.

è stato uno dei primi giochi ad utilizzare con successo la tecnologia Blockchain nel gaming. Sviluppato da Axiom Zen, Cryptokitties permetteva ai giocatori di allevare e collezionare gatti virtuali unici sulla Blockchain Ethereum utilizzando token non fungibili (NFT). Emergenza delle piattaforme di gaming basate su Blockchain: Dopo il successo di Cryptokitties, sono emerse diversi Blockchain Games.

Enjin (Enjin Coin) e Immutable (Gods Unchained) sono due esempi di piattaforme che offrono infrastrutture e strumenti per creare e gestire giochi basati su Blockchain. Crescita degli NFT e dei mondi virtuali: Nel 2020, i token non fungibili (NFT) hanno guadagnato popolarità come asset digitali unici nel settore dei videogame e dell’arte.

come asset digitali unici nel settore dei videogame e dell’arte. Gli NFT hanno permesso di rappresentare oggetti in-game, terreni virtuali e opere d’arte digitali .

. Questa crescita ha portato all’emergere di mondi virtuali come Decentraland e The Sandbox, che consentono ai giocatori di comprare, vendere e creare asset virtuali unici tramite la tecnologia blockchain. Integrazione con giochi esistenti: Gli sviluppatori di giochi hanno iniziato ad esplorare modi per integrare la Blockchain nei giochi esistenti.

Aziende come Ubisoft e Atari hanno annunciato iniziative per incorporare la tecnologia Blockchain nei loro giochi, permettendo ai giocatori di possedere e scambiare in modo sicuro oggetti in-game. Play-to-Earn ed economie basate su Blockchain: Il concetto di play-to-earn è emerso come una tendenza significativa nel Blockchain Gaming .

. Blockchain Games come Axie Infinity permettono ai giocatori di guadagnare valore nel mondo reale partecipando attivamente al gioco e ottenendo asset in-game di valore.

permettono ai giocatori di partecipando attivamente al gioco e di valore. Queste ricompense possono essere vendute o scambiate con valute fiat, offrendo nuove opportunità economiche ai giocatori. Scalabilità e progressi tecnologici: La scalabilità è stata una sfida nel Blockchain Gaming, ma sono stati fatti progressi significativi.

Progetti come Polygon, Flow e Binance Smart Chain hanno introdotto soluzioni di scalabilità, consentendo transazioni più veloci e convenienti per i Blockchain Games. Riconoscimento e investimenti da parte del mainstream: I Blockchain Games hanno guadagnato riconoscimento da parte del grande pubblico e investimenti significativi.

hanno guadagnato riconoscimento da parte del grande pubblico e investimenti significativi. Società di venture capital e aziende tecnologiche hanno investito fondi sostanziali nelle piattaforme e nei progetti di Blockchain Gaming. Prospettive future: Il futuro del Blockchain Gaming appare promettente, con l’ evoluzione continua della tecnologia .

. Ci si aspetta un aumento dell’integrazione della Blockchain nei giochi mainstream e l’emergere di nuovi generi e meccaniche di gioco unici nel settore.

e l’emergere di nuovi generi e meccaniche di gioco unici nel settore. Inoltre, la combinazione della tecnologia Blockchain con la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) potrebbe migliorare ulteriormente le esperienze di gioco immersivo e le possibilità offerte.

La storia del Blockchain Gaming è quindi caratterizzata da una crescita rapida e da progressi significativi. Offre ai giocatori la possibilità di avere una vera proprietà degli asset in-game, transazioni sicure e nuove opportunità economiche. Con ulteriori sviluppi tecnologici e un interesse crescente, i Blockchain Games continueranno a plasmare l’industria del gaming nel prossimo futuro.

I Blockchain Games più popolari

Ecco una panoramica dettagliata di alcuni dei Blockchain Games più popolari:

Axie Infinity: Axie Infinity è un Bockchain Games sviluppato da Sky Mavis. È costruito sulla Blockchain di Ethereum e offre la possibilità di collezionare, allevare e combattere creature digitali chiamate Axies. Il gioco ha guadagnato enorme popolarità grazie ai suoi meccanismi play-to-earn, che permettono ai giocatori di guadagnare ricompense in criptovaluta partecipando alle battaglie e completando compiti in-game. Axie Infinity ha una vasta e attiva community di giocatori. CryptoKitties: CryptoKitties è uno dei primi e più noti Blockchain Games. Sviluppato da Axiom Zen, permette ai giocatori di collezionare, allevare e scambiare gatti virtuali sulla Blockchain di Ethereum. Ogni CryptoKitty è rappresentato da un token non fungibile (NFT) unico, conferendogli un valore distintivo. CryptoKitties ha ottenuto un’ampia attenzione per il suo uso innovativo della tecnologia Blockchain e il suo ruolo nel promuovere gli NFT tra il grande pubblico. Gods Unchained: Gods Unchained è un gioco di carte collezionabili digitale sviluppato da Immutable. Utilizza la Blockchain di Ethereum e gli NFT per rappresentare carte uniche che i giocatori possono collezionare, scambiare e utilizzare in battaglie contro altri giocatori. Il gioco ha guadagnato popolarità grazie al suo gameplay competitivo e alla possibilità per i giocatori di possedere e scambiare le proprie carte sulla Blockchain. Decentraland: Decentraland è una piattaforma di realtà virtuale costruita sulla Blockchain di Ethereum. Permette agli utenti di creare, esplorare e monetizzare mondi ed esperienze virtuali. I giocatori possono acquistare terreni virtuali, costruire e mostrare le proprie creazioni, interagire con gli altri utenti e monetizzare i loro asset e servizi virtuali. Decentraland ha guadagnato popolarità nel mondo Blockchaing Gaming per la sua visione di un mondo virtuale immersivo e decentralizzato. The Sandbox: The Sandbox è un altro mondo virtuale basato su Blockchain, in cui i giocatori possono costruire, possedere e monetizzare le loro esperienze e asset virtuali. Basato sulla Blockchain di Ethereum, offre una piattaforma intuitiva per la creazione di giochi e esperienze interattive basate sui voxel. The Sandbox ha attirato l’attenzione per il suo focus sul contenuto generato dagli utenti, permettendo ai giocatori di diventare creatori e partecipare a un’economia virtuale pulsante. NBA Top Shot: NBA Top Shot è un Blockchain Games che consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare momenti di gioco ufficialmente autorizzati della NBA sotto forma di NFT. Questi momenti rappresentano azioni iconiche del basket. NBA Top Shot ha ottenuto una notevole popolarità per la sua concezione unica di possedere e scambiare momenti digitali di basket, attirando sia gli appassionati di basket che i fan della tecnologia Blockchain. F1 Delta Time: F1 Delta Time è un gioco di corse basato su Blockchain sviluppato da Animoca Brands. Presenta collezionabili digitali ufficiali della Formula 1 rappresentati come NFT, inclusi auto, piloti e componenti. I giocatori possono partecipare a corse, competere per ricompense e scambiare i loro collezionabili sulla Blockchain. F1 Delta Time ha attirato l’attenzione per l’integrazione della tecnologia Blockchain nel mondo delle corse automobilistiche e la possibilità di possedere e scambiare asset digitali della Formula 1 ufficialmente autorizzati.

Questi sono solo alcuni esempi dei Blockchain Games più popolari che hanno attirato l’attenzione dei videogiocatori. Con l’evoluzione del Blockchain Gaming, è probabile che emergeranno nuovi giochi e concetti innovativi, offrendo esperienze di gioco uniche, vera proprietà degli asset e opportunità per guadagnare valore nel mondo reale.

Le sfide che il Blockchain Gaming deve affrontare



Ecco una panoramica dettagliata delle sfide che il Blockchain Gaming deve ancora affrontare:

Scalabilità. La scalabilità rimane una sfida significativa per i Blockchain Games. Le limitazioni delle reti Blockchain in termini di capacità di transazione e velocità di elaborazione possono portare a tempi di transazione lenti e commissioni elevate, influenzando l’esperienza di gioco. Esperienza utente. Migliorare l’esperienza utente nel Blockchain Gaming è essenziale per l’adozione mainstream. Sono necessarie interfacce user-friendly che semplifichino l’interazione con portafogli digitali e Blockchain, pur mantenendo la sicurezza. Costi e accessibilità. Le commissioni di transazione elevate possono ostacolare l’accessibilità ai Blockchain Games. Soluzioni economiche e scalabilità di secondo livello sono necessarie per renderlo conveniente per un pubblico più ampio. Regolamentazione e quadri legali. Il Blockchain Gaming opera in un contesto normativo in continua evoluzione. Quadri normativi chiari e favorevoli sono cruciali per favorirne l’adozione e garantire un ambiente di supporto. Adozione e consapevolezza. L’educazione e la sensibilizzazione degli utenti sono fondamentali per l’adozione più ampia del Blockchain Gaming. Collaborazioni con piattaforme di gaming mainstream possono contribuire a introdurre la tecnologia a un pubblico più vasto. Consenso di rete e governance. Implementare modelli di governance decentralizzata ed efficienti e meccanismi di consenso che assicurino equità e coinvolgimento della community è una sfida importante. Design del gioco e innovazione. L’innovazione nel design di gioco e meccaniche è essenziale. Esplorare concetti di gameplay innovativi che sfruttino le caratteristiche uniche della tecnologia Blockchain è fondamentale per attirare i giocatori. Consumo di energia e impatto ambientale. Il consumo energetico associato a alcune reti Blockchain solleva preoccupazioni sull’impatto ambientale che può avere. Trovare meccanismi di consenso più efficienti o passare a reti Blockchain più ecologiche è importante per mitigare questo impatto.

Superare queste sfide richiede collaborazione e sviluppo continuo all’interno della community di Blockchain Gaming. L’evoluzione della tecnologia e l’implementazione di soluzioni scalabili possono permettere esperienze coinvolgenti e gratificanti ai giocatori.

Il futuro del Blockchain Gaming

Il futuro del Blockchain Gaming offre un’enorme promessa e potenziale per l’industria del gioco. Con il costante sviluppo della tecnologia e il superamento delle sfide attuali, ci si aspettano significativi progressi e innovazioni in questo settore. Di seguito è riportata una panoramica dettagliata del futuro del gaming basato su Blockchain:

Scalabilità ottimizzata. La scalabilità è stata una delle principali sfide per il Blockchain Gaming. Tuttavia, grazie a soluzioni di scalabilità di secondo livello, come canali di stato, sidechain e soluzioni off-chain, stiamo assistendo a un miglioramento significativo. Queste soluzioni consentiranno transazioni più veloci ed economicamente convenienti, garantendo un’esperienza di gioco fluida e in grado di supportare un numero sempre maggiore di giocatori. Interoperabilità e integrazione tra piattaforme. Il gaming basato su Blockchain vedrà un aumento dell’interoperabilità tra diversi giochi, piattaforme e reti Blockchain. Gli standard come ERC-721 e ERC-1155 semplificheranno il trasferimento di asset tra i giochi, consentendo ai giocatori di utilizzare gli stessi beni in diversi ambienti di gioco. L’integrazione tra piattaforme migliorerà ulteriormente l’esperienza di gioco e creerà un ecosistema di gioco sempre più connesso. Realtà Virtuale (VR) e Realtà Aumentata (AR). L’unione tra la tecnologia Blockchain e VR/AR può offrire esperienze di gioco coinvolgenti e immersive. La Blockchain consentirà la proprietà e il commercio di asset virtuali all’interno di ambienti VR e AR, aumentando il realismo dei Blockchain Games e aprendo nuove opportunità per coinvolgere i giocatori. Adozione da parte dei principali sviluppatori di giochi. Con l’aumento della maturità e dell’usabilità della tecnologia Blockchain, ci aspettiamo un’adozione sempre maggiore da parte dei principali sviluppatori di giochi. Grandi aziende nel settore dei videogame potrebbero integrare la tecnologia Blockchain nei propri giochi per offrire ai giocatori la vera proprietà degli asset, economie in-game e meccaniche di gioco che premiano il coinvolgimento. Questa adozione contribuirà alla crescita e all’accettazione mainstream del Blockchain Gaming. Nuovi modelli di business. I Blockchain Games introdurranno nuovi modelli economici che potranno rivoluzionare l’industria del gioco tradizionale. Meccaniche come il “play-to-earn”, in cui i giocatori possono guadagnare valore reale attraverso le attività in-game, diventeranno sempre più diffuse. Potrebbero emergere anche modelli di monetizzazione innovativi, come la proprietà frazionata di asset in-game, meccanismi di condivisione dei profitti e organizzazioni autonome decentralizzate (DAO), che daranno più potere ai giocatori e alle community. Integrazione di Intelligenza Artificiale (AI) e Apprendimento Automatico (ML). L’unione tra il Blockchain Gaming e l’AI/ML porterà a esperienze di gioco più intelligenti e personalizzate. Gli algoritmi di AI e ML potranno creare un gameplay dinamico e adattativo, migliorare l’intelligenza degli NPC e generare contenuti personalizzati basati sulle preferenze dei giocatori. Soluzioni sostenibili. L’impatto ambientale del Blockchain Gaming, in particolare il consumo energetico, è stato oggetto di preoccupazione. Nel futuro, si prevede un’adozione più diffusa di meccanismi di consenso ecocompatibili ed efficienti dal punto di vista energetico, come il proof-of-stake (PoS) e il delegated proof-of-stake (DPoS). Questi meccanismi ridurranno il consumo di energia e renderanno i Blockchain Games più sostenibili. Integrazione di DeFi nel gaming. I protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) potranno essere integrati nel Blockchain Gaming, consentendo ai giocatori di partecipare a prestiti decentralizzati, scambi e prestiti di asset in-game. Questa integrazione creerà nuove opportunità finanziarie nell’ecosistema di gioco e migliorerà l’esperienza complessiva dei giocatori. Esperienza utente migliorata. L’esperienza utente rimarrà una priorità dei Blockchain Games. Interfacce utente intuitive, integrazioni semplificate con wallet e processi di onboarding migliorati renderanno il Blockchain Gaming accessibile a un pubblico più vasto. Gli sviluppatori si concentreranno su nascondere la complessità della tecnologia Blockchain, consentendo ai giocatori di interagire in modo fluido. Esports e tornei basati su Blockchain. La tecnologia Blockchain può migliorare l’equità, la trasparenza e la sicurezza delle competizioni e dei tornei di esports. I contratti intelligenti possono agevolare la distribuzione dei premi in modo trasparente, eliminare frodi e garantire registri verificabili del gameplay. Emergeranno piattaforme basate su Blockchain per ospitare eventi esports decentralizzati e trasparenti.

Il futuro del Blockchain Gaming è potrebbe rivoluzionare l’industria del gioco, offrendo la vera proprietà degli asset, economie trasparenti e innovative esperienze di gioco. Con l’evoluzione della tecnologia, i Blockchain Games potranno attirare un numero sempre maggiore di giocatori, guadagnare riconoscimento mainstream e diventare parte integrante del panorama videoludico.

Blockchaing Gaming: 10 modi per guadagnare

Il Blockchain Gaming offre nuove opportunità per i giocatori di guadagnare denaro. Nei giochi tradizionali, i giocatori hanno limitate possibilità di guadagno tramite l’acquisto/vendita di oggetti in-game o la partecipazione a tornei. Tuttavia, nel contesto dei Blockchain Games, è possibile accedere a molteplici fonti di guadagno. Vediamone alcune:

Staking. Attraverso il processo di staking, i giocatori possono bloccare la propria criptovaluta per ottenere ricompense sotto forma di valuta in-game o NFT. Mining. I giocatori possono “minare” criptovalute completando determinati compiti all’interno dei Blockchain Games, come sconfiggere nemici o completare missioni. Trading. I Blockchain Games offrono la possibilità di scambiare asset come criptovalute, NFT e oggetti in-game, permettendo ai giocatori di generare profitti attraverso il trading di tali asset. Partecipazione a tornei. I Blockchain Games spesso organizzano tornei, nei quali i giocatori possono competere per premi come criptovalute o NFT. Partecipare e vincere questi tornei può consentire ai giocatori di guadagnare denaro. Creazione di contenuti. I giocatori possono monetizzare i loro sforzi di creazione di contenuti come video, guide o recensioni sui giochi appartenenti alla sfera del Blockchain Gaming, sfruttando la pubblicità, le sponsorizzazioni o le donazioni. Streaming. Trasmettere in streaming su piattaforme come Twitch o YouTube può consentire ai giocatori di guadagnare denaro attraverso donazioni o la pubblicità. Marketing di influencer. Collaborando con marchi per promuovere prodotti o servizi all’interno dell’ambiente Blockchain Gaming, i giocatori possono ottenere ricompense tramite pubblicità in-game, product placement o marketing sui social media. Prestiti. I giocatori possono prestare i propri oggetti in-game o criptovalute ad altri giocatori in cambio di una remunerazione. Questa può rappresentare una fonte di reddito passivo mentre non si è attivamente impegnati nel gioco. Investimenti. Investire in Blockchain Games tramite l’acquisto di token, NFT o altri asset può rappresentare un modo per guadagnare denaro, soprattutto se il gioco si rivela di successo. Tuttavia, è fondamentale effettuare una ricerca accurata prima di investire nel Blockchain Gaming. Insegnamento. I giocatori esperti nei Blockchain Games possono guadagnare denaro insegnando ad altri come giocare. Questo può avvenire attraverso corsi online, workshop o lezioni private.

Questi sono solo alcuni dei modi in cui i giocatori possono guadagnare denaro attraverso il Blockchain Gaming. Con la continua crescita dell’industria, ci si aspetta che si sviluppino sempre più opportunità per i giocatori di generare reddito mentre si godono l’esperienza di gioco sui Blockchain Games.