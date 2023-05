50 Cent in Italia: ecco la data e i biglietti

Il rapper americano 50 Cent tornerà in Italia il 22 ottobre 2023, al Mediolanum Forum di Milano, a un anno esatto dalle sue precedenti esibizioni a Milano e Jesolo. L’artista porterà in Italia il “The Final Lap Tour 2023” per celebrare il 20° anniversario del suo album di debutto “Get Rich or Die Tryin“, che ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Durante il tour mondiale, il rapper proporrà al pubblico i suoi più grandi successi, così come brani a lungo assenti dalle scalette live.

50 Cent in Italia

In tutte le date del tour mondiale, Busta Rhymes sarà lo special guest. La prima tappa del tour in Nord America è prevista per il 21 luglio al Maverik Center di Salt Lake City, UT, mentre quella europea inizierà il 28 settembre allo Ziggo Dome di Amsterdam, Paesi Bassi.

50 Cent in Italia – Dove acquistare i biglietti

Per i fan italiani di 50 Cent, la prevendita ufficiale dei biglietti sarà disponibile in anteprima a partire dal 11 maggio alle ore 10:00 e dal 12 maggio sempre alle ore 10.00 sui circuiti di TicketOne e TicketMaster. Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo imperdibile del grande rapper americano.

TicketOne

Consigliamo di salvare QUESTO LINK tra i preferiti ed entrarci il 12 maggio già qualche minuto prima delle 10.00, in modo da riuscire ad entrare subito in fila al momento dell’apertura delle vendite.

TicketMaster

Consigliamo di salvare QUESTO LINK tra i preferiti ed entrarci il 12 maggio già qualche minuto prima delle 10.00, in modo da riuscire ad entrare subito in fila al momento dell’apertura delle vendite.

La data

22 ottobre 2023: Mediolanum Forum, Milano

Chi è 50 Cent

50 Cent non è solo un famoso artista musicale, ma anche un imprenditore, attore, regista e produttore esecutivo. Nel 2003, ha fondato la G-Unit Film & Television, Inc., che ha prodotto diversi contenuti per numerose piattaforme e venduto numerosi spettacoli a vari network. Nel gennaio 2020, Jackson ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame e un premio NAACP come miglior regista di una serie drammatica.

