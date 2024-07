Il genio cinematografico di Wes Anderson. Scopri il suo stile inconfondibile in questa lista di 24 cortometraggi.

Indice

Wes Anderson: uno stile inconfondibile

Nel vasto panorama del cinema contemporaneo, pochi registi riescono a lasciare un’impronta così indelebile con ogni loro opera come Wes Anderson. Sin dai suoi esordi, Anderson ha affascinato il pubblico con il suo stile visivo inconfondibile, caratterizzato da una simmetria meticolosa, colori pastello e un’estetica retrò che evoca un senso di nostalgia e meraviglia. Le sue narrazioni eccentriche, popolate da personaggi unici e indimenticabili, si intrecciano con una profondità emotiva e una cura dei dettagli che testimoniano la sua passione e dedizione per l’arte cinematografica.

Ogni film di Anderson è un’esperienza immersiva che invita lo spettatore a entrare in un mondo distinto, dove ogni elemento visivo e sonoro è attentamente orchestrato per creare un’armonia perfetta. Il suo approccio alla narrazione, spesso caratterizzato da un umorismo sottile e una malinconia sottesa, esplora tematiche universali come la famiglia, l’amore, la perdita e la ricerca di identità, rendendo le sue storie profondamente risonanti e accessibili a un pubblico vasto e devoto.

Di recente, il successo del suo cortometraggio “The Wonderful Story of Henry Sugar” ha ulteriormente consolidato la sua reputazione. Questo cortometraggio ha raggiunto il primo posto come cortometraggio live-action più votato del 2023 su Letterboxd, una piattaforma molto apprezzata dai cinefili per la condivisione e la scoperta di film. In onore di questo traguardo, Anderson ha deciso di condividere con il mondo 24 dei suoi cortometraggi preferiti, creando una lista insieme a Letterboxd che non solo celebra il medium del cortometraggio, ma offre anche uno sguardo intimo sui film che hanno ispirato e influenzato il suo lavoro.

Questo l’elenco dei 24 cortometraggi raccomandati da Wes Anderson:

1) Simón del desierto

Anno: 1965 – Diretto da: Luis Bunuel

SACRIFICIO E TENTAZIONE Simone, un uomo profondamente religioso che vive nel IV secolo, desidera avvicinarsi a Dio, così sale su una colonna. Il Diavolo vuole che scenda sulla Terra e cerca di sedurlo.

2) The Postmaster

Anno: 1961 – Diretto da: Satyajit Ray

Una giovane ragazza in un piccolo villaggio bengalese si affeziona al postino cittadino per cui lavora.

3) Vive Le Tour

Anno: 1962 – Diretto da: Louis Malle

Un breve documentario sul Tour de France del 1962. Tra i temi trattati: folle di persone e motociclette, razzie di bevande e alimentazione, ammucchiate, doping, “la carica” e le tappe di montagna.

4) The House Is Black

Anno: 1963 – Diretto da: Forugh Farrokhzad

Ambientato in una colonia di lebbrosi nel nord dell’Iran, The House is Black contrappone la “bruttezza”, di cui si parla molto nelle scene iniziali, con la religione e la gratitudine.

5) L’Oro di Napoli

Anno: 1954- Diretto da: Vittorio De Sica Un Sestetto di Racconti Napoletani Sei Storie Affascinanti – Ironiche, Deliziose e Drammatiche, Con Quel Particolare Umorismo e Temperamento e Quel Duraturo Entusiasmo per la Vita che Caratterizza Queste Persone Volatili… Un tributo a Napoli, dove il regista De Sica ha trascorso i suoi primi anni, questa raccolta comprende sei episodi napoletani: Un clown sfruttato da un gangster Una venditrice di pizza incostante (Sofia) che perde l’anello del marito Il funerale di un bambino morto Il conte giocatore Prospero B., sconfitto da un bambino Il matrimonio inaspettato e insolito di Teresa, una prostituta Il “professore” Ersilio Micci, un “venditore di saggezza”

6) Christo’s Valley Curtain

Anno: 1974- Diretto da: Albert Maysles, Ellen Giffard Documentario candidato all’Oscar sulla più grande tenda artificiale del mondo considerata come una “scultura”.

7) The Girl Chewing Gum

Anno: 1976 – Diretto da: John Smith

A Stamford Road, a Dalston Junction, nell’est di Londra, la telecamera segue pedoni, automobili e uccelli mentre un narratore, che sembra essere il regista dietro la telecamera, sembra dare istruzioni agli oggetti.

8) Ready.. Set.. Zoom!

Anno: 1955- Diretto da: Chuck Jones

Tra le strategie che falliscono nei tentativi di Wile E. Coyote di catturare il Roadrunner: colla sulla strada, un grande elastico, un motore fuoribordo in una vasca da bagno e travestirsi da femmina di Roadrunner.

9) Rue Saint-Denis

Anno: 1965 – Diretto da: Jean-Daniel Pollet Un lavapiatti solitario assume una prostituta e la porta nel suo squallido appartamento per ravvivare la sua triste vita per una notte.

10) Powers of Ten

Anno: 1961 – Diretto da: Charles Eames, Ray Eames

Un saggio cinematografico scientifico, narrato da Phil Morrison. Una serie di immagini di due persone che fanno un picnic in un parco, con l’area di ciascun fotogramma che è un decimo della dimensione di quello precedente. Partendo da una vista dell’intero universo conosciuto, la telecamera zooma gradualmente fino a mostrarci le particelle subatomiche sulla mano di un uomo.

11) Boccaccio ’70

Anno: 1962 – Diretto da: Mario Monicelli Federico Fellini Luchino Visconti Vittorio De Sica

Un sagrestano vince alla “riffa” la compagnia di Zoe, ma lei ha già deciso a chi concedersi. Il pio dottor Antonio è ossessionato dall’immagine di una donna sensuale su un cartellone pubblicitario, al punto da arrivare a perdere la ragione. Un conte viene coinvolto in uno scandalo, e l’amabile contessa lo ripaga chiedendo di essere debitamente ricompensata per ogni prestazione coniugale. Renzo e Luciana sono innamorati: ma quando trovano casa, vengono separati dagli orari di lavoro…

12) Peter & the Wolf

Anno: 2006 – Diretto da: Suzie Templeton

I Ragazzi Come Peter Non Hanno Paura dei Lupi… Un racconto animato ambientato sulla suite di Prokofiev. Peter è un ragazzo minuto, solitario, tenuto lontano dal bosco dal suo nonno protettivo.

13) Paris, Je T’Aime

Anno: 2006- Diretto da: Olivier Assayas, Gus Van Sant, Wes Craven, Alfonso Cuarón… Innamorati di Parigi 18 Volte Olivier Assayas, Gus Van Sant, Wes Craven e Alfonso Cuarón sono tra i 20 celebri registi che contribuiscono a questa raccolta di 18 storie, ciascuna esplorando un aspetto diverso della vita parigina. I personaggi colorati in questo dramma includono una coppia di mimi, un marito che cerca di scegliere tra sua moglie e la sua amante, e un uomo sposato che si rivolge a una prostituta per un consiglio.

14) Passionless Moments

Anno: 1983- Diretto da: Jane Campion, Gerard Lee Una serie di goffi tentativi di affrontare le sfide quotidiane della vita.

15) The Ballad of Buster Scruggs

Anno: 2018- Diretto da: Joel Coen, Ethan Coen

Le Storie Vivono per Sempre. Le Persone No. Vignette che intrecciano le storie di sei individui nel vecchio West alla fine della Guerra Civile. Seguendo le vicende di un cantante tiratore scelto, un aspirante rapinatore di banche, due stanchi artisti itineranti, un cercatore d’oro solitario, una donna in viaggio verso un futuro incerto e un gruppo variegato di sconosciuti che intraprendono un viaggio in carrozza.

16) New York Stories

Anno: 1989- Diretto da: Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Woody Allen

Tre Storie Ambientate a New York La prima, diretta da Scorsese, racconta di un pittore che crea le sue opere aiutato da musica ad alto volume e da un’assistente attraente. La seconda, diretta da Coppola, parla di una dodicenne ricca e audace che aiuta i suoi genitori separati a riconciliarsi. La terza, diretta da Allen, è una brillante commedia sull’impossibilità di liberarsi dal ruolo di figlio.

17) Very Nice, Very Nice

Anno: 1961- Diretto da: Arthur Lipsett Il primo film di Arthur Lipsett è un’opera d’avanguardia che mescola fotografia e suono. Guarda dietro la facciata di normalità che mettiamo sulla vita quotidiana e mostra le ansie che vogliamo dimenticare. È composto da decine di immagini che sembrano familiari, con frammenti di discorsi uditi di sfuggita e, di tanto in tanto, una voce che dice: “Molto bello, molto bello.” Il film è stato candidato all’Oscar per il Miglior Cortometraggio Live Action.

18) The Responsive Eye

Anno: 1965 – Diretto da: Brian De Palma

Prima che Brian De Palma diventasse un regista di film narrativi, realizzava documentari. Tra questi c’è The Responsive Eye, che racconta la mostra di arte ottica (op-art) del 1965 al Museum of Modern Art. Curata da William Seitz, questa fu la prima esposizione significativa di arte ottica, sincrona e in alcuni casi derivante dai primi giorni della cultura psichedelica. È divertente osservare gli esponenti del mondo dell’arte tentare di descrivere ciò che stanno vedendo in termini convenzionali o ricorrere a discorsi psicologici senza mai menzionare mescalina o LSD.

19) Six Shooter

Anno: 2004- Diretto da: Martin McDonagh

Una Commedia Irlandese Nera e Sanguinosa Sopraffatto dal dolore dopo la morte della moglie, Donnelly condivide il viaggio in treno verso casa con un giovane tormentato, identificato solo come il “Ragazzo”. Man mano che il Ragazzo diventa sempre più agitato e volgare, il viaggio assume una tonalità violenta e pericolosa, sia per il vedovo Donnelly che per gli altri sventurati passeggeri del treno.

20) Antoine and Colette

Anno: 1962- Diretto da: François Truffaut

COLETTE CEDERÀ ULTIMAMENTE AL ROMANTICISMO DI ANTOINE? Ora diciassettenne, Antoine Doinel lavora in una fabbrica di dischi. Durante un concerto musicale, incontra una ragazza della sua stessa età, Colette, e se ne innamora. Successivamente, Antoine fa di tutto per compiacere la sua nuova fidanzata e i suoi genitori, ma Colette continua a considerarlo solo un amico occasionale. Primo segmento di “L’amore a vent’anni” (1962).

21) Aria

Anno: 1987- Diretto da: Nicolas Roeg, Charles Sturridge, Jean-Luc Godard, Julien Temple, Bruce Beresford, Robert Altman, Franc Roddam, Ken Russell, Derek Jarman, Bill Bryden DIECI GRANDI REGISTI. UN FILM INDIMENTICABILE. L’ESPERIENZA PIÙ SENSORIALE CHE ABBIATE MAI AVUTO IN UNA SALA CINEMATOGRAFICA. Dieci cortometraggi diretti da dieci diversi registi, tra cui Ken Russell, Jean-Luc Godard, Robert Altman, Bruce Beresford e Nicolas Roeg. Ogni corto utilizza un’aria come colonna sonora/suono ed è un’interpretazione della particolare aria.

22) Toby Dammit

Anno: 1968- Diretto da: Federico Fellini Adattamento ad opera di Federico Fellini di un racconto di Edgar Allan Poe. Originariamente era un episodio del film “Tre passi nel delirio” ma è stato poi ri-distribuito come un film a sé stante.

23) Le Plaisir

Anno: 1952 – Diretto da: Max Ophüls

Tre storie sul piacere La prima è su un uomo che nasconde la sua età dietro una maschera per continuare a partecipare ai balli e corteggiare le donne – piacere e giovinezza. Segue la lunga storia di Mme Tellier che porta le sue ragazze (prostitute) in campagna per assistere alla comunione della sua nipote – piacere e purezza. Infine, Jean il pittore che si innamora della sua modella – piacere e morte.

24) Mystery Train

Anno: 1989- Diretto da: Jim Jarmusch

A Memphis, Tennessee, nel corso di una singola notte, l’Arcade Hotel, gestito da un eccentrico portiere notturno e un maldestro facchino, è visitato da una giovane coppia giapponese in cerca delle radici del rock; una donna italiana in lutto che s’imbatte in una ragazza ciarlatana in fuga; e un trio comico di ladri accidentali in cerca di un nascondiglio…

Scopri nuova musica con la nostra playlist su Spotify: “Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine“.