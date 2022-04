THE WHITE BUFFALO: data unica a Milano e deluxe edition di “On The Widow’s Walk”

THE WHITE BUFFALO sarà finalmente dal vivo in data unica nel nostro Paese il prossimo lunedì 2 maggio all’Alcatraz di Milano. I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.

Dopo due anni esatti può finalmente partire il tour internazionale a sostegno dell’ultima fatica discografica “On The Widow’s Walk” di The White Buffalo, il cantante, cantautore e chitarrista Jake Smith, esperto narratore di storie e candidato Emmy.

Pubblicato originariamente al culmine della pandemia (aprile 2020), l’album viene per l’occasione ristampato in Deluxe Edition dall’etichetta mondiale dell’artista, Snakefarm. Questa nuova versione, con artwork rivisto e quattro bonus tracks, uscirà il 15 aprile 2022: una raccolta di emozioni oscure condita dal baritono Smith, con l’acqua, l’oceano e un senso di desiderio come temi sottostanti. Le undici tracce principali sono prodotte dal vincitore Grammy Shooter Jennings, che suona anche il piano in 3 delle 4 tracce bonus: interpretazioni acustiche live di “The Drifter”, “I Don’t Know A Thing About Love” e della title-track, catturate in studio di registrazione. La quarta e ultima canzone bonus è “Guiding Light”, un appello agli dei da parte di tutta la band, mai stata disponibile in precedenza su una versione fisica.

“On The Widow’s Walk” è una dichiarazione convincente di un artista unico le cui canzoni sono costantemente estratte dal mondo della TV e del cinema; e ora che la musica genuina e artigianale riceve un maggiore livello di attenzione, il tempismo è perfetto per mettere nuovamente in luce quest’album potente e provocatorio.



THE WHITE BUFFALO

Special Guest: L.A. EDWARDS



Lunedì 2 maggio 2022 – Alcatraz – Milano



Biglietto: € 25,00 + prev. su TicketOne: http://bit.ly/TWB_T1

Mailticket: http://bit.ly/TWB_Mailticket

€ 30,00 in cassa la sera del concerto



Apertura porte ore 19:00

Inizio concerti ore 19:30



