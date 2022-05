Paolo Nutini – Last Night in The Bittersweet, il nuovo album

A poche settimane dall’inizio del tour in Italia, Paolo Nutini ha annunciato l’uscita del disco “Last Night In The Bittersweet“.

Paolo Nutini – Last Night in The Bittersweet

“I’m always wondering, what I would be like to die?”

Dopo otto anni, eccolo riapparire così, con un interrogativo talmente personale da appartenere all’intimità di tutti.

Nella serata dell’11 Maggio 2022 Paolo Nutini annuncia il titolo del suo ultimo album “Last Night in The Bittersweet”, con tanto di data di uscita prevista per il primo di luglio, ad apertura dell’attesissimo tour europeo.

Ad annunciare il nuovo album sono due brani Through The Echoes, un brano sofferto, intimo e allo stesso tempo delicatissimo, attraverso il quale Nutini fa entrare l’ascoltatore nel suo dolcissimo dolore, e Lose It brano musicalmente lontano dal precedente dai ritmi simil-bit con un retrogusto amarostico da leggero post-punk.

Paolo Nutini, le date del tour in Italia

Il cantautore italo-scozzese presenterà il nuovo album nella terra del padre in diverse date:

15 luglio Gardone Riviera (Bs), Festival del Vittoriale

16 luglio Pistoia, Pistoia Blues Festival

19 luglio Roma, Roma Summer Fest

20 luglio Bologna, Sequoie Music Park

22 luglio Servigliano (FM), No Sound Fest

23 luglio Trani (TB), Locus Festival

25 luglio Caserta

27 luglio Taormina

Da questo primo assaggio Nutini sembra essere rimasto fedele al suo istinto da ricercatore musicale che non ha paura di spaziare nei vari generi e che, anzi, lo fa comodamente e con gusto.

Last Night in The Bittersweet – La tracklist