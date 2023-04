Fuori “Tales From Hell” , il nuovo album dei Darkhold

Disponibile “Tales From Hell”, il nuovo album dei Darkhold. La band pubblica per Ghost Record/Believe/Crashsound Distribution, il nuovo album in formato cd e vinile.

Le nove canzoni che compongono “Tales From Hell”, i cui diversi protagonisti sono famosissimi personaggi di storie e fiabe secolari (senza tempo ma sempre attualissime) che hanno accompagnato la crescita di ognuno di noi, non sono collegate fra loro come un concept vero e proprio ma hanno tutte il medesimo filo conduttore, l’ucronia: cosa sarebbe successo se tali personaggi avessero compiuto scelte diverse da quelle comunemente conosciute e avessero imboccato strade pericolose e senza ritorno? Pinocchio, peter pan, hansel e gretel, tarzan, alice nel paese delle meraviglie, il gobbo di notre dame, cappuccetto rosso, la bella e la bestia, il pifferaio magico: 9 realtà letterarie distopiche ma concretamente terribili e contemporanee, odierne rappresentanti dei famigerati e crudeli gironi infernali danteschi, in una mefitica processione alla ricerca di un ultimo barlume di redenzione come monito alle generazioni odierne e al loro futuro. Il darkhold ne assorbirà i peccati e le renderà finalmente libere o ne amplificherà le mostruose caratteristiche condannandole a una sofferenza eterna?

Darkhold é una nuova realtà musicale heavy thrash che nasce dai percorsi diversi intrapresi dai suoi membri (ex componenti di methedras, nefastis, self disgrace e syndrome), le cui capacità e attitudini personali si sono amalgamate insieme nel comune progetto the preachers, unico tributo europeo ai thrasher americani testament; nasce da subito l’esigenza e l’urgenza di esprimere la propria creatività e i propri gusti in un progetto originale, in cui la libertà compositiva è la parola d’ordine: 9 brani carichi di intensità ritmica, sferzate thrash anni ‘80 e ‘90, heavy metal classico, groove moderno e linee vocali melodiche ma graffianti. Rimettete i vostri peccati al darkhold.

Tracklist "Tales From Hell"

01. NO STRINGS ON ME

02. THE CHILD WITHIN

03. CANDY BRAINS

04. SAVAGE

05. HEADS WILL ROLL

06. KING OF MIRACLES

07. HOWLINGS

08. WHO’S THE BEAST

09. HYPNOTIZED BY EVIL