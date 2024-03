Crosses live in Italia. ll progetto elettronico dark wave di Chino Moreno (cantante dei Deftones) arriva per la prima volta in Europa.

Crosses – Tour Europeo

Finalmente il progetto elettronico dark wave di Chino Moreno (cantante dei Deftones) arriva per la prima volta in Europa.

2 le date italiane, a cura della Helfire Booking Agency, il 13 giugno presso l’auditorium San Domenico di Foligno nella suggestiva location di una chiesa del 1300 e il 14 giugno presso l’Alcatraz di Milano.

