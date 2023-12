Alien Kills torna con un nuovo singolo che mescola Parigi e Torino

Alien Kills: “BALADE in francese significa passeggiata, il pezzo é nato appunto mentre camminavo per Madrid ed esprime pensieri personali e autobiografici“.

Chi è Alien Kills

Luca Saffiotti in arte Alien Kills è una giovane promessa del rap Torinese classe 1997.

Nel 2019, spinto dall’assenza di opportunità e la voglia di affermarsi si trasferisce a Parigi dove inizia a coltivare la sua musica insieme al producer Wokem Bemo pubblicando nel 2021 il sui primi due singoli “Compro Oro” e “Level Up” che ottengono un ottimo riscontro.

Successivamente si trasferisce a Madrid ed attualmente è a lavoro al suo primo mixtape ufficiale, da cui viene estratto il primo singolo “Balade”, prodotto dal crew Burnt Youth, uscito con un video ufficiale girato a Parigi l’1 dicembre 2023.

BALADE, il nuovo singolo di Alien Kills

“BALADE in francese significa passeggiata, il pezzo é nato appunto mentre camminavo per Madrid ed esprime pensieri personali e autobiografici.

Da piccolo scoprii il rap per puro caso e sono subito stato rapito dal sound, dell’energia dei beat e delle voci, senza preoccuparmi molto del significato; crescendo i testi son diventati parte fondamentale come ascoltatore ma successivamente anche come artista, per cui è nata una continua ricerca di nuovi vocaboli e connessioni di immagini sonore con cui esprimere il mio flusso di coscienza“. Afferma Alien Kills.

BALADE – Il video

Credits

“Balade” è stata scritta da Alien Kills, prodotta da Bluesquare e Burnt Youth.

È stata registrata da Davide Dell’Amore e mixata da Matteo Scarchilli presso Elefante Bianco Studio di Roma.

Il master è a cura di Burnt Youth.

L’artwork della copertina è stato curato da Alixs.

Photo by Daniele Pace.

Il videoclip è stato diretto da Lorenzo Tricase e montato da Valerio Coccia per Alixs.

