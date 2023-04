Akes dal vivo al Traffic Club, quando la “vendetta” è nu metal

“

Revenge” è il titolo dell’ultimo album dell’artista romano Akes, che presenterà dal vivo in concerto giovedì 27 aprile sul palco del Traffic Club.

Dieci brani tra rock, elettronica e nu metal seguono il filo conduttore del titolo: la vendetta. Rivalsa verso sé stesso, come spiega nelle tracce “Backdoor”, “30” e “Angelo caduto”, ma anche un attacco contro quelli che reputava essere veri amici come in “Amico mio”. E poi si scaglia contro ex colleghi in “Revenge” ed ex ragazze nel brano “80%”. Non mancano però episodi motivazionali, in particolare nella traccia “Corri”, dove Akes racconta la storia di un adolescente lasciando intendere in qualche modo un contenuto autobiografico. In “Revenge” però c’è spazio anche per la speranza come in “Per sempre”, momento dedicato ad un futuro amore che per lui sarà proprio quello decisivo. Significativo l’episodio crossover “Furia rossa” con Gel (Truceboys), dove Akes sfoggia forse per l’ultima volta le sue barre da ex rapper, celebrando definitivamente la transizione da urban a nu metal in compagnia di uno dei pionieri di questo genere in Italia. Chiude il disco “Croce sopra” con il feat. della cantante Cristina Lizzul, brano che rappresenta il suo modo di dare un taglio definitivo con i demoni del passato. Il piano sonoro dell’album è una completa cristallizzazione degli ascolti dell’artista: dal rock di Sum 41 e Skillet, all’alternative di Bring me the Horizon passando per i capiscuola del crossover Linkin Park. Il risultato è un sound sperimentale, ruvido ma melodico, ricco di contenuti e permeato di un immaginario sociale e culturale che si riflette nei suoi testi. Distorsioni sature, ritmiche serrate e insert electro, uniscono i fili di strofe e ritornelli carichi di vitale energia.

In scaletta oltre a tutti i brani di “Revenge” anche alcuni estratti dai precedenti album “Amore 2.0”, “Me”, “Revolution” e “Anima digitale”. Sul palco Akes (voce), Dr. Wesh (sequencer), Bass Bunny (chitarra), Faith Innocence (basso, cori) e Gianluca Sassaroli (batteria). Special guest Gel dei Truceboys e Keshaz che presenterà la serata e canterà alcuni brani con la band, in apertura Alessio Torri e OX (Osmel Fabre), rock da Roma.

Giovedì 27 aprile

Ore 21.30

Traffic Club

Via Prenestina, 738 – Roma

Ingresso Euro 10

Infoline 3280547412