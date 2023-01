Videogame in uscita nel 2023: quali sono i titoli più attesi?

L’anno appena trascorso si è rivelato molto ricco per il mondo videoludico, durante il quale abbiamo assistito a grandi uscite come “God of War: Ragnarock”. Il 2023 non sembra essere da meno e vedrà protagoniste soprattutto le console “next gen” come Playstation 5 e Xbox Series X|S.

Videogame in uscita nel 2023: Assassin’s Creed

Tra le novità più attese abbiamo il nuovo capitolo della saga degli assassini: “Assassin’s Creed Mirage”, nato dall’intenzione di celebrare degnamente le origini dell’epopea targata Ubisoft. Vestiremo i panni di Basim, personaggio già presente in “Assassin’s Creed Valhalla”, ripercorrendo dal principio la sua storia. A fare da sfondo agli eventi narrati ci sarà la Baghdad del IX secolo d. C., un vero e proprio crocevia di culture, arte e scienza. “Mirage” sarà disponibile sia per le piattaforme “old gen” sia per quelle “next gen”, oltre che per PC, EPIC e Amazon Luna. Ubisoft non ha ancora ufficializzato una data precisa per l’uscita del videogame.

Resident Evil 4 in arrivo a marzo 2023

Nel 2023 ci sarà spazio anche per gli appuntamenti con la paura, soprattutto il 24 marzo, data di uscita del remake di “Resident Evil 4”. Il gioco sarà ambientato in un paesino della Spagna rurale, dove il protagonista, Leon Kennedy, dovrà indagare sul sequestro della figlia del presidente degli Stati Uniti d’America ad opera di un culto custode di un grande male. Il nuovo capitolo di Resident Evil sarà disponibile per tutte le console “next gen” e per PS4; nulla da fare per Xbox One.

Termina l’attesa per Hogwarts Legacy

“Hogwarts Legacy” rappresenta una delle novità più gradite del nuovo anno da gran parte della community videoludica. Avremo la possibilità di esplorare l’intero mondo magico di Hogwarts e vivere un’esperienza totalmente personalizzata attraverso la creazione del nostro personaggio e la scelta della casa di appartenenza. La progressione di livello consentirà al giocatore di apprendere e potenziare incantesimi e abilità. Il gioco avrà anche una componente ambientale dinamica, che ci permetterà di vedere dei cambiamenti sia all’interno che all’esterno del castello in base al susseguirsi delle stagioni. L’uscita di “Hogwats Legacy” è prevista per il 10 febbraio per tutte le console “old gen” e “next gen”, Nintendo Switch e PC.

La rivoluzione di EA Sports

Il nuovo anno vedrà anche una rivoluzione in casa Electronic Arts. La casa di produzione statunitense, infatti, cambierà volto a “FIFA”, il più importante simulatore calcistico della storia, punta di diamante della EA. Il gioco, rinominato “EA Sports FC”, rappresenterà una nuova piattaforma indipendente che consentirà alla EA di innovare, creare ed evolvere, forte anche del grande ventaglio di licenze a disposizione, con oltre 700 squadre e 30 campionati. Il nuovo capitolo targato EA Sports uscirà a fine settembre per tutte le piattaforme.

