V.I.P. di Shark Emcee è in tutte le radio Italiane

Dopo il successo, soprattutto nelle radio Italiane e nei magazine di settore, di “Accussì Mo” e “Na man’ aizàt”, che negli scorsi mesi avevano ufficializzato il ritorno di Shark Emcee, l’artista di Benevento è pronto a lanciare il suo singolo estivo sopra a una produzione di Nathys, uno fra i giovani produttori più in vista della scena campana con oltre 200.000 ascoltatori mensili su Spotify.



“Vip”, il terzo singolo ufficiale estratto dal disco di prossima uscita, è il nome del nuovo brano di Shark Emcee. Disponibile nei migliori store digitali, è fuori sempre per Dischi Rurali e distribuzione digitale a cura di Artist First.





“Vip” ha sonorità estive e fresche che lo rendono leggero dal punto di vista della musicalità, con un mood che viaggia dall’Indie-Pop più comune e sfumature latine.



L’artista spiega: “ … qui ci sono suoni leggeri, sicuramente molto radiofonici. Non saprei esattamente come definirlo, posso solo dire che è la prima volta che mi misuro su questo tipo di sonorità. A parte la produzione, in cui Nathys ha fatto un lavoro eccellente, credo di aver rappato con tecnica e argomentazioni valide. Vip è contro il materialismo, il frivolo e l’apparenza. In questo pezzo dico che quando si sta con la giusta compagnia, o quando c’è una forte attrazione, non serve nient’altro per stare bene. E’ una sorta di monito per tornare coi piedi per terra ad apprezzare le piccole cose. Parto parlando di relazioni, ma mi riferisco a tutto. La nostra vita ha preso una piega del tutto sbagliata a causa dei Social Network. Ormai viviamo per i post da aggiungere, le storie e per far vedere che siamo col nostro partner nel posto più cool del momento. Ma siamo realmente felici? Io credo che se siamo con la persona giusta qualunque posto è magico.”.

In un periodo dell’anno in cui Social diventando la piazza dell’immagine e dell’apparente felicità, “Vip” punta sulle cose semplici e sulla serenità autentica di quelle relazioni che si basano sul benessere genuino piuttosto che la ricerca del lusso e dei trend.



Sempre attento al sociale e alle dinamiche moderne, Shark Emcee è capace di fondere il ritmo caldo delle atmosfere estive a tematiche complesse. “Vip”, in tutte le Radio, saprà farvi divertire, rilassare, ma anche rivalutare cosa volete dalla vostra estate.