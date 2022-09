This Is Not A Drill Tour – Roger Waters torna in Italia nel 2023 dopo quattro anni di assenza, ecco quando.

This is not a drill!

Questa non è un’esercitazione, così Roger Waters dà il suo (forse) farewell al grande pubblico, con un tour mondiale che proprio in questi giorni sta emozionando il nord America.

D’Alessandro & Galli hanno annunciato quattro date in Italia dell’appena settantanovenne ex bassista e leader dei Pink Floyd. Sono loro a riportare, ancora una volta, Waters in Italia dopo quattro anni dall’Us & Them Tour (tenendo altissima la qualità del loro lavoro di produzione). Tour, quello del 2018, che aveva visto una tappa d’eccezione pochi mesi dopo l’annuncio delle date, quella del Circo Massimo, ospitando oltre quarantacinquemila persone per quasi tre ore di spettacolo.

Roger Waters sembra più carico che mai, sono tante le cose da dire e da condividere e per farlo si avvarrà di un palco centrale a 360°.

This Is Not A Drill – Roger Waters in Italia, ecco le date

Si partirà da Milano il 27 e 28 Marzo 2023 al Mediolanum Forum e successivamente il 28 e 29 Aprile 2023 a Bologna (Unipol Arena).

I biglietti per le date italiane di This Is Not A Drill di Roger Waters potranno essere acquistati in anteprima tramite la pre-sale esclusiva di Virgin Radio a partire dalle 10 del 14 settembre fino alle 23.59 del 15 settembre. La vendita ufficiale partirà invece alle 10 del 16 settembre.