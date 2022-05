The White Buffalo all’Alcatraz di Milano, recensione e foto

Il tour europeo di The White Buffalo, progetto musicale dell’americano Jake Smith, ha fatto tappa all’Alcatraz di Milano per l’unica data italiana prevista. Siamo stati lì.

Foto di Antonio Triolo

Lunedì 2 Maggio 2022

Via Valtellina, Milano.

Harley Davidson parcheggiate sui marciapiedi, camicie a quadri di ogni colore, t-shirt di Sons of Anarchy, barbe incolte e gilet di pelle. I White Buffalo sono in città.

A scaldare il palco per l’arrivo del Bufalo Bianco è L.A. Edwards cantautore originario di Nashville, affiancato da una band interamente formata dai suoi fratelli. Il suono è caldo e inconfondibilmente californiano, leggero e giovane, una brezza fresca che introduce sapientemente il trio dei White Buffalo (Jake Smith voce e chitarra, Mark Lynott alla batteria e Christopher Hoffee al basso).

“Problem Solution” apre le danze con un’energia che da tempo mancava al pubblico, la tanto attesa voce rauca scalda i cuori e fa vibrare le birre degli spettatori.

“Fuck, I’m alive. Let’s do it!”. Con queste parole Jake Smith, frontman dei The White Buffalo entra nel vivo del concerto, dedicando all’Alcatraz novanta minuti di emozioni e groppi in gola difficili da sciogliere.

È un’alternanza tra pezzi nuovi tratti dall’ultimo album “On the Widow’s Walk” (che stanno presentando in Europa in questa primavera 2022) e pezzi storici come “One Lone Night”. Le strade polverose descritte da Jake Smith restano attaccate sulla pelle, le storie dei suoi personaggi sono quelle di persone che non hai mai conosciuto ma che hai dentro da sempre. Il Bufalo Bianco racconta la verità dell’emozione umana, creando un’atmosfera che ti riporta all’origine di quel sentimento e di te stesso. Attraverso le sue ballate crea una connessione difficile da sciogliere fra lui e chi lo ascolta.

Magistrale la performance di Matt “motherfucker machine” Lynott, eccezionale batterista che non manca un colpo e ipnotizza il pubblico con le sue acrobazie, perdendo pezzi di bacchette e mai il cappello, perfino quando la chitarra di Smith gli esplode in mano per la troppa enfasi lasciando andare le corde.

“My fuckin’ guitar exploded!”, dice Jake Smith ridendo di gusto. Un cowboy d’oltreoceano, cantastorie di verità e storie lontane. Un vero “Drugo” Lebowski in carne e ossa, il Bufalo Bianco che, proprio come il personaggio dei fratelli Cohen, è schietto e senza peli sulla lingua. Dopotutto, “ho sempre amato il cowboy, sì, come concetto”.

Non mancano ballate d’amore come “Love Song #1” e “I Got You”, che farebbero commuovere anche il più cinico fra gli esseri umani. E poi arriva forse il brano più atteso fra i motociclisti e gli amanti di Sons of Anarchy, “Come Join The Murder”.

La voce di Smith è profonda e vibrante, entra nello stomaco come un amore mai dimenticato. Qualcuno alza le braccia al cielo, una coppia si bacia, qualcuno da le spalle al palcoscenico cercandosi in uno sconosciuto, qualcuno sorseggia la sua birra ghiacciata. Si allontana dal microfono e all’unisono si sentono voci commosse cantare:

“Come join the murder

Come fly with back

We’ll give you freedom

From the human trap”.

È pura magia.

Il concerto si chiude con “The Pilot”, brano a sorpresa che racchiude tutta l’energia sprigionata in questi minuti, che sono un’unica grandissima emozione.

Un ringraziamento a Bagana Music Agency per la professionalità e la cordialità.

Guarda la photogallery del concerto di The White Buffalo a Milano:

Foto di Antonio Triolo.

La scaletta del concerto:

Problem Solution

One Lone Night

The Drifter

Rocky/Widow Walk

Don’t You Want It

Cursive

Set My Body Free

Oh Darlin’ What Have I Done

Love Song #1

Sycamore

Stunt Driver

Into the Sun

No History

Come Join the Murder

Joe and Jolene

The Whistler

I Got You

The Pilot