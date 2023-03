The Last Of Us Part II: voci su una suddivisione in più stagioni

The Last Of Us Part II: secondo Craig Mazin, la complessità della trama richiederebbe più stagioni.

Il finale della prima stagione di The Last Of Us si sta avvicinando. L’interesse per la prossima stagione dello show HBO, che adatterà Part II, sta crescendo sempre di più. Tuttavia, a differenza della prima stagione, la seconda avventura di Ellie potrebbe essere divisa in più parti, il che potrebbe prolungare l’attesa dei telespettatori.

The Last Of Us Part II – Sarà divisa in più stagioni?

La produzione della seconda stagione non è ancora iniziata. L’autore Craig Mazin, però, ha già lasciato intendere che la trama complessa e articolata di Part II renderebbe ideale la suddivisione in più stagioni. In un’intervista con IGN.com, il produttore esecutivo ha sottolineato che questa storia meriterebbe molto più spazio sul piccolo schermo rispetto alla narrazione di una sola stagione.

“Si tratta di una storia molto più grande e complessa. È una bella storia. Necessita sicuramente più di una stagione televisiva”

Attualmente, HBO ha confermato soltanto una seconda stagione. I successi della serie, uniti alle parole di Mazin, suggeriscono che la divisione in più parti di Part II sia sempre più probabile. Tuttavia, la decisione finale non spetta all’autore, ma alla rete televisiva. Al momento, per altro, non ha ancora fatto trapelare nulla neanche su una terza stagione.

Vi terremo aggiornati sulla situazione. Per adesso, tutti gli occhi sono puntati sull’episodio finale di questa stagione. Stando alle anticipazioni dell’attrice Bella Ramsey, “dividerà enormemente il pubblico” dopo l’ottavo episodio che ha già fatto scalpore.