The Last Of Us, la serie tv uscirà nel 2023

The Last Of Us sarà trasmessa in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. L’attesissima serie tv, tratta dal videogioco omonimo, sarà un’esclusiva di Sky.

The Last Of Us – La serie tv

Oggi è stato rilasciato il teaser trailer di The Last Of Us, l’attesissima serie tv che arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nel 2023. La serie verrà trasmessa in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti.

La Trama

La serie tv si basa sull’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation. La trama di The Last Of Us è ambientata vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna a causa di una misteriosa epidemia zombie e segue le vicende di Joel, un sopravvissuto, che viene incaricato di portare la 14enne Ellie fuori da una zona di quarantena.

Una missione che, all’apparenza, poteva sembrare semplice, si trasforma invece in un viaggio pieno di insidie, ispirato al primo videogioco del fortunato franchise, nel quale i due protagonisti dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altro per riuscire a sopravvivere. I due saranno interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Produzione

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, che ne sono anche i produttori esecutivi. La co-produzione è di Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie TV sarà trasmessa su HBO Max, il servizio su abbonamento di HBO attualmente non disponibile in Italia. Da noi, quindi, la trasmissione della serie tv sarà un’esclusiva Sky e in streaming su NOW.

Quando esce The Last Of Us?

Il lancio della serie tv, come detto più sopra, è previsto nel 2023. Ad oggi, però, non è ancora stato rivelato il periodo esatto. Indicativamente, comunque, dovrebbe essere entro i primi mesi dell’anno. Chiaramente, seguiranno aggiornamenti anche in questo senso.

THE LAST OF US – TEASER TRAILER