The Last Of Us, Bella Ramsey: “Il finale dividerà enormemente il pubblico”

Bella Ramsey conferma in un’intervista che il finale di stagione di The Last Of Us dividerà enormemente il pubblico.

Manca poco alla conclusione della prima stagione di The Last Of Us, la serie HBO che racconta le avventure di Ellie e Joel. La star del programma, Bella Ramsey, ha anticipato che gli ultimi due episodi saranno particolarmente intensi e potrebbero dividere il pubblico, proprio come è successo con il videogioco originale.

In un’intervista a Vogue, la Ramsey ha parlato della brutalità dell’ottavo episodio, che l’ha messa a dura prova durante le riprese. Ha ammesso che le scene più difficili sono quelle che preferisce girare, nonostante siano estenuanti.

The Last Of Us – L’ultimo episodio farà discutere

Per quanto riguarda il nono e ultimo episodio della stagione, l’attrice ha lasciato intendere che potrebbe generare molte discussioni tra i fan, proprio come accaduto con il videogioco.

“Dividerà enormemente il pubblico. Enormemente”.

Bella Ramsey ha anche risposto alle critiche arrivate in seguito all’episodio 7, ribadendo che la serie è ambientata in un mondo post-apocalittico in cui i personaggi gay possono esistere.

Per gli appassionati dello show, è quindi arrivato il momento di prepararsi ad una conclusione esplosiva della prima stagione, pronti a discutere e commentare ogni dettaglio sui social e sui forum dedicati alla serie.

Seconda stagione in arrivo

Con l’avvicinarsi del finale della prima parte, i fan sono già in attesa della stagione 2. Pedro Pascal ha confermato che le riprese inizieranno presto, mentre Craig Mazin ha espresso il desiderio che venga divisa in più parti.