The Game Awards 2022, ecco data e nuova categoria

The Game Awards 2022 – Ecco la data, dove si svolgerà l’evento, la nuova categoria premiata da quest’anno e come assistere alla premiazione.

Uno degli eventi che i fan dei videogame aspettano in trepidante attesa sono senza dubbio i The Game Awards, lo show che premia i migliori videogiochi dell’anno trascorso (nel 2021 ha trionfato It Takes Two).

L’edizione 2022 sarà la nona e si svolgerà al Microsoft Theater di Los Angeles l’8 dicembre. Essendo uno degli eventi più importanti in assoluto, accanto alle premiazioni, ci saranno sicuramente diversi annunci e reveal da non perdere.

Inoltre, proprio come accaduto con il Summer Game Fest, che ha collaborato con IMAX, sarà lo stesso per i The Game Awards, dando in questo modo la possibilità a chi non potrà essere presente fisicamente alla premiazione di godersi l’evento comunque in una sala IMAX, con spettacoli programmati in città di tutto il mondo.

Un’altra importante novità riguarda le categorie in gara. Accanto a quelle che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, ce ne sarà una nuova. Si chiamerà “Best Adaptation” e premierà il miglior adattamento di un videogame ad altri media (film, podcast, romanzi, fumetti, etc).

Nei prossimi mesi, verranno rivelati ulteriori dettagli, comprese le nomination complete ai The Game Awards 2022, che non vediamo l’ora di scoprire!