Rihanna e ASAP Rocky si sono lasciati? Lui l’avrebbe tradita

Rihanna e ASAP Rocky si sarebbero lasciati a causa del tradimento di lui con un altra donna, la designer di scarpe Amina Muaddi.

ASAP Rocky e Rihanna si sarebbero lasciati. Il rapper americano l’avrebbe tradita con la designer di scarpe Amina Muaddi. L’indiscrezione è stata lanciata da Louis Pisano, influencer vicinissimo agli ambienti di moda parigini.

ASAP Rocky e Rihanna si sono lasciati

ASAP Rocky avrebbe tradito la popstar, futura mamma del loro primo figlio, durante la settimana della moda di Parigi con una designer di scarpe di lusso. La ragazza in questione sarebbe la designer di scarpe Amina Muaddi che, ironia della sorte, ha creato calzature anche per Rihanna.

A dare la notizia è stato l’influencer di moda Louis Pisano, molto vicino agli ambienti di moda parigini e seguito su Twitter da più di 20mila utenti. Dopo questo episodio, i due si siano lasciati, proprio a pochi mesi dalle prime foto che ritraevano Rihanna in dolce attesa del primo figlio con ASAP Rocky.

Chi è Amina Muaddi

Amina Muaddi è una designer di scarpe di 34 anni. Vive e lavora a Parigi, creando modelli di lusso, ispirandosi ad amici, famiglia e persone che ammira. Veste star internazionali, tra le quali figura proprio Rihanna. “Mi piace far sognare le donne con le scarpe che disegno”.

La smentita di Amina Muaddi

La clamorosa notizia, nelle ultime ore, ha avuto anche una smentita, arrivata proprio dalla stilista che ha bollato l’indiscrezione come fake news.

“Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social non meritasse risposta o un chiarimento, soprattutto se si tratta di una bugia così vile” ha scritto Amina Muaddi in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Inizialmente ho pensato che questo falso gossip – inventato con un intento così crudele – non sarebbe mai stato preso seriamente” ha continuato, “nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società veloce a parlare di argomenti indipendentemente dal fatto che non abbiano alcun fondamento. Nessun argomento è vietato. Neanche durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati nella vita di qualcuno. Di conseguenza devo parlare perché questa cosa non è diretta solo a me, ma è legata a persone per le quali nutro tanta stima e affetto. Mentre Rihanna sta continuando a vivere la sua vita serena in gravidanza e io torno al mio lavoro, auguro a tutti un buon weekend di Pasqua”.

Le scuse di Louis Pisano dopo la fake news su Rihanna e ASAP Rocky

Alla smentita della diretta interessata, si sono poi aggiunte le scuse di Louis Pisano che, via Twitter, si è detto dispiaciuto per aver dato via al gossip e per la conseguente sofferenza che ha causato: “Ieri sera ho preso la stupida decisione di twittare alcune informazioni che avevo ricevuto, non dirò da chi, non incolperò nessuno, perché alla fine sono stato io a pubblicare quella bozza, è il mio nome che vi compare sopra”.