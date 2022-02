Pokémon: è uscito un nuovo corto animato da non perdere

Pokémon: avventura nel passato per Ash e Pikachu nel nuovo corto animato “Pokémon A Ripple in Time” in collaborazione con Daniel Arsham

Il venticinquesimo anniversario del franchise Pokémon ha portato a numerose iniziative. L’ultima è un nuovo cortometraggio animato che porta Ash e Pikachu al centro di un’avventura nel passato.

Il corto in questione è frutto della partnership tra The Pokémon Company e Daniel Arsham per una serie di mostre d’arte in tutto il Giappone. Si tratta di sculture Pokémon corrose dal tempo create dall’autore. Per promuovere la mostra, su YouTube è stato pubblicato il cortometraggio animato Pokémon A Ripple in Time.

Diretto dal regista della serie anime Kunihiko Yuyama, l’episodio vedrà Ash e Pikachu coinvolti in una battaglia contro un Cubone, durante la quale verrà coinvolto Celebi, il quale creerà una spaccatura nel tempo.

Ash e Pikachu verranno dunque portati in una linea temporale parallela, in cui la natura ha prevalso sull’uomo. Qui si potranno ammirare in anteprima alcune delle statue create da Arsham.

Pokémon A Ripple in Time – Il Cortometraggio