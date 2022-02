Picciotto provoca sul concetto di amore con Pierre, video sul razzismo e sull’autismo

Picciotto, rapper Siciliano ormai noto da anni per le sue campagne sociali e politiche, battezza il periodo di San Valentino provocando sul concetto di Amore. Proponendo un pezzo legato a tematiche sul razzismo e autismo, l’artista pone l’attenzione sull’importanza della diversità e dell’inclusione intesi come gesti d’amore nei confronti della comunità e del prossimo.





In una società in cui l’amore trova spazio a San Valentino grazie a fiori, cioccolatini e gioielli, Pierre, il nuovo singolo di Picciotto (il quarto estratto dal disco “Don Picciotto” uscito a fine 2021) invita a riflettere sul significato di amore.



Pierre, che prende spunto da una storia vera di qualche anno fa, racconta di un ragazzo autistico con la pelle nera che per sbaglio viene scambiato per un pusher, fermato dalla polizia e sottoposto ad analisi per verificare che non avesse ingerito ovuli di droga.

Il fatto che il ragazzo si esprimesse diversamente, senza parlare, e con atteggiamenti classici dell’autismo in aggiunta alla sua etnia, avevano fatto cadere in errore le forze dell’ordine, che lo avevano scambiato per un sospettato e quindi arrestato.





Il video, girato dallo stesso Picciotto e Fabio Di Dio Buono, mostra contenuti forti e sensibili, prettamente narrativi del testo.

Picciotto racconta, “Come possiamo insegnare ai nostri figli l’amore solo intendendolo in senso classico? Bisognerebbe parlare di amore per il diverso e da li, spiegare l’importanza e la valorizzazione dell’inclusione. Siamo una società vecchia e troppo legata a concetti ormai sorpassati. Poi mi chiedono perché me la prendo con la Chiesa o le Istituzioni. Mancano totalmente le nozioni base. Perché non si parla di uguaglianza, politiche del rispetto? Perché alcuni paesi del mondo inseriscono concetti come “politically correct” e da noi si prendono in giro o, peggio, non si sanno riconoscere i soggetti autistici? Pierre nasce per tanti motivi. Va denunciato il razzismo e il bullismo, ma soprattutto va denunciata l’impreparazione a certe tematiche hanno le nostre istituzioni e le persone”.



Pierre, prodotto da Dj Crocetta, è contenuto nel disco Don Picciotto, ed è quindi disponibile su tutti gli store digtali e in copia fisica.