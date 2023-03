Paul Auster ha il cancro, la moglie su Instagram: “Sono entrata a Cancerland”

Il celebre scrittore americano Paul Auster ha il cancro, come rivelato dalla sua moglie Siri Hustvedt su Instagram. L’autore di 76 anni è attualmente in cura presso l’ospedale Sloan Kettering di New York. Attualmente non si hanno notizie sulle condizioni attuali e su quale tipo di tipo di tumore abbia.

Questa tragica notizia giunge poco dopo altre due tragedie che hanno colpito la famiglia di Paul Auster: la morte per droga del figlio 44enne Daniel e la precedente morte della nipote Ruby.

Siri Hustvedt ha condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio commosso. Nel testo, ha detto di essere entrata in un luogo chiamato “Cancerland“. Un posto che molte persone attraversano a causa della malattia o per amare qualcuno che è stato colpito dal cancro.

La moglie di Auster ha sottolineato come ogni malattia sia diversa per ogni persona. La moglie di Paul Auster ha poi anche parlato della difficoltà di vivere con qualcuno che sta lottando contro il cancro. E del delicato equilibrio tra essere abbastanza vicini da condividere il dolore e abbastanza lontani da non essere un peso per la persona malata.

“Penso che sarebbe terribile essere soli in Cancerland. Vivere con qualcuno che ha il cancro ed è bombardato di chemioterapia e immunoterapia è un’avventura di vicinanza e separazione”.

Chi è Paul Auster

Paul Auster è un autore di grande successo, con all’attivo una sessantina di opere tra romanzi, graphic novel, saggi e raccolte di poesie. Fra le sue opere più note si ricordano la “Trilogia di New York“, “Leviatano“, “Mr. Vertigo“, “Il libro delle illusioni“, “Follie di Brooklyn” e “4 3 2 1“.