Ozzy Osbourne si ritira: thank you, Ozzy!

Ozzy Osbourne si ritira. Cancellate tutte le date del suo tour: “Non posso più viaggiare”.

“Questa è probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto condividere con i miei fedeli fan. Come forse tutti saprete, quattro anni fa, durante questo mese, ho avuto un grave incidente in cui mi sono lesionato la spina dorsale. Il mio unico scopo in questo periodo è stato quello di tornare sul palco. La mia voce va bene. Tuttavia, dopo tre operazioni, trattamenti con cellule staminali, infinite sessioni di fisioterapia e, ultimamente, l’innovativo trattamento Cybernics (HAL), il mio corpo è ancora fisicamente debole.

Vi sono immensamente grato dal modo in cui tutti voi avete pazientemente conservato i vostri biglietti per tutto questo tempo, ma mi sono reso conto che non sono fisicamente più in grado di affrontare il prossimo tour europeo e britannico, so di non poter affrontare il viaggio. Credetemi quando dico che il pensiero di deludere i miei fan mi distrugge davvero, più di quanto possiate immaginare.

Mai avrei pensato che i miei giorni in tour sarebbero finiti in questo modo. Il mio team sta pensando ad alcune proposte su dove potrei esibirmi senza dover viaggiare da una città all’altra e da un paese all’altro.

Voglio ringraziare la mia famiglia, la mia band, la mia crew, i miei amici Judas Priest e naturalmente i miei fan per la loro infinita dedizione, lealtà e supporto, e per avermi dato la vita che non avrei mai e poi mai sognato di poter avere.



Vi amo tutti”

Con queste parole finisce, stavolta sul serio, la carriera di Ozzy Osbourne.

Tante volte Ozzy si era trovato ad annullare concerti e interi tour, per problemi e casini di varia (sua) natura.

Ma stavolta sembra che l’addio ai palchi, sia davvero definitivo.

A seguito di delicate operazioni alla colonna vertebrale, dovuto a lesioni da precedenti incidenti, Ozzy si vede costretto all’astenersi dal viaggiare, per non compromettere ulteriormente le sue delicate condizioni di salute.

Unanime il dispiacere da parte dei suoi milioni di fans in tutto il mondo, e di tutto il mondo musicale. In tantissimi hanno espresso via social, il loro dispiacere, insieme a messaggi di amore e incoraggiamento nei confronti del Principe Delle Tenebre.

Ci uniamo anche noi al ringraziamento corale per questo incredibile artista.

Ciao Ozzy! Ci mancherai, cazzo!

Di seguito, le sue parole ufficiali:

“This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans. As you may all know, four years ago, this month, I had a major accident, where I damaged my spine.

My one and only purpose during this time has been to get back on stage. My singing voice is fine. However, after three operations, stem cell treatments, endless physical therapy sessions, and most recently groundbreaking Cybernics (HAL) Treatment, my body is still physically weak.

I am honestly humbled by the way you’ve all patiently held onto your tickets for all this time, but in all good conscience, I have now come to the realization that I’m not physically capable of doing my upcoming European/UK tour dates, as I know I couldn’t deal with the travel required. Believe me when I say that the thought of disappointing my fans really FUCKS ME UP, more than you will ever know.

Never would I have imagined that my touring days would have ended this way. My team is currently coming up with ideas for where I will be able to perform without having to travel from city to city and country to country.

I want to thank my family……my band…….my crew……my longtime friends, Judas Priest, and of course, my fans for their endless dedication, loyalty, and support, and for giving me the life that I never ever dreamed I would have.

I love you all… ”