Il Piccolo Principe, di Antoine de Saint-Exupéry – Holden Cafè #6

Il Piccolo Principe (Le Petit Prince) è un racconto di Antoine de Saint-Exupéry, pubblicato il 6 aprile 1943 a New York da Reynal & Hitchcock nella traduzione inglese (The Little Prince) e qualche giorno dopo sempre da Reynal & Hitchcock nell’originale francese. Solo nel 1945, dopo la scomparsa dell’autore, fu pubblicato in Francia a Parigi da Gallimard.

Antoine de Saint-Exupéry – Il Piccolo Principe – Holden Cafè – Tutti I Libri Che Dici Di Aver Letto

Le pagine di questo racconto, datato 1943, sono tra le più citate di sempre.

Nell’era social, dove tra un culo e una frase di Bukowski, l’attitudine alla profondità usa & getta è diventata (mal) costume. C’è chi cita De Saint –Exupéry come per lanciare un sussurro in una lingua comune alle anime nobili. Un simbolo di riconoscimento tra sognatori ermetici, che preferiscono da sempre parlare poco, e se necessario per metafore poetiche.

Attraverso un viaggio etereo, il protagonista del racconto, identificato nel Piccolo Principe, incontra e scopre realtà diverse e fantastiche, che lo porteranno a conoscere e riconoscere la sua stessa essenza.

Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.

L’alchimia fantastica di questo viaggio racconto è la totale libertà lasciata al lettore. Ognuno di noi interpreterà e coglierà i messaggi, le metafore, le evocazioni metafisiche che sarà in grado di carpire, a seconda del proprio stato d’animo, ma soprattutto a seconda della meta a cui fino a quel momento è giunto nel proprio viaggio di vita.

Per questo questa opera è cosi preziosa. Perché è l’oracolo che i nostri sensi riescono a tradurre giorno per giorno, in virtu’ del nostro vissuto. Quel che arriverà al nostro cuore attraverso i nostri occhi non sarà mai lo stesso. Mentre le parole del libro rimarranno immutate e sempre pronte ad evocarci un significato diverso.

Il Piccolo Principe appartiene alla categoria delle opere preziose. Sono quei piccoli grandi tesori che, ciclicamente, anime erranti ed illuminate, regalano all’umanità intera. Come una carezza e come monito, per far si che ognuno di noi possa ricordarsi che il viaggio di questa vita è molto più di quanto i nostri occhi possano vedere.

Che ritrovandoci a guardare le stelle, sapremo che lassù c’è un Piccolo Principe che veglia sulla sua rosa.

Gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare con il cuore.