I Broken Wings firmano con Ghost Record per l’album di debutto “Against The Wind”

broken wings

Nuovo ingresso nel roster della Ghost Record per la band Hard Rock dei Broken Wings. Il combo di Udine, pubblicherà l’album di debutto “Against The Wind”, sabato 18 Giugno, in formato fisico e in digitale negli store dell’etichetta della Crashsound Distro e su CdBaby.

“Against the wind”, l’esplosivo album dei Broken Wings. In uscita a giugno 2022, è un album che raccoglie 11 canzoni. Ogni canzone racconta un’emozione, una situazione, un ricordo, una speranza, un dolore, un personaggio, un’amicizia, e tutte raccontano il vissuto. E’ su questo che punta l’album, condividere e raccontare vita vera spaziando dal rock travolgente degli anni’70 all’ hard rock anni’80, senza tralasciare il punk e le ballad. Ogni ascoltatore può ritrovarsi almeno in una delle 11 canzoni se non in tutte, purchè sia davvero uno spirito rock!



Queste le prime date live della band [Calendario in aggiornamento]



18 Giugno release party al Black Stuff [UD]

6 Agosto ‘Al Pan e Vin’ Alnicco [UD]

27 Agosto Motoraduno ‘Urtos Grup Friûl’ Chiasiellis [UD]

23 Settembre Motoraduno ‘Grup X’ Friûl San Giorgio di Nogaro [UD]

24 Settembre Positive Music [TO]

La Band Rock Broken Wings si forma a Udine (Nord Italia) a dicembre 2018 ed è composta da Massimo Zanuttini (chitarra), Ilenia Serini (batteria), Sabry Sabu (voce) e Gabriele Plai (basso). Devono il loro nome alla grinta che li contraddistingue contro sfortune ed avversità oltre ad una grande amicizia ed unione. Nascono da un’idea di Massimo (ex Party Animals/Lost Souls/Tycoon) che, dopo l’esperienza elettrizzante oltreoceano, suonando al Whisky a Go Go ed al Rainbow Bar & Grill di Los Angeles con i Party Animals e ai diversi live condivisi con piccoli e grandi artisti, in particolare Chris Slade (AC/DC), Lost Angels (Slash’s Snakepit, White Lion, Alice Cooper, Cinderella), Thundermother, decide di mettersi in gioco con un nuovo progetto, richiamando all’ordine Sabry ( ex Party Animals/Hard Cock Suicide ), Ile ( ex Party Animals/Jebbalsag), ed aggiungendo la forza di un grande amico al basso Gabry (ex Gold & Rust/ Soundstrack/ Tycoon/Two Geese). Dopo aver calcato svariati palchi, superato il duro periodo del lock down e aver vinto alcuni contest nazionali, cresce in loro la voglia di raccogliere nuove e vecchie canzoni, rigorosamente selezionate, in un “dannatissimo” album e condividere la propria musica senza limiti. Un Rock potente ispirato da generi quali: Heavy Metal, Hard Rock, Rock’n’Roll anni ‘70 / ‘80. Ed è così che i Broken Wings si apprestano a pubblicare il nuovo album in uscita a giugno 2022 “Against the Wind” registrato al Mushroom Recording Studio, Mix & Mastering di Marzona Francesco. Già diverse le date in programma per un tour “dannatamente” ROCK!

Line Up:

Sabry sabulyde – Voce

Ile 9-3/4 – Batteria

Gabry Play – Basso

Max “karma x7” – Chitarra