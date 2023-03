Hakimi incriminato per stupro: è in libertà vigilata

Achraf Hakimi, calciatore del PSG e con un passato in Italia tra le fila dell’Inter, è stato accusato di stupro. Al momento si trova in libertà vigilata.

Achraf Hakimi, calciatore del Paris Saint-Germain, è stato recentemente accusato di violenza sessuale da una donna di 24 anni. Dopo l’interrogatorio da parte degli investigatori di Hauts-de-Seine, è stato incriminato per stupro e posto in libertà vigilata da un giudice istruttore. L’agenzia di stampa AFP ha riassunto l’intera vicenda che sarebbe avvenuta tra il 25 e il 26 febbraio, quando la donna si è presentata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne per denunciare la violenza subita, ma senza formalizzare alcuna denuncia.

Secondo le ricostruzioni, la presunta vittima e Hakimi si sarebbero incontrati tramite i social media e si sarebbero visti a casa del calciatore prima della partita Marsiglia-PSG, a cui quest’ultimo non ha partecipato. È stato in quell’occasione che si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale. La donna avrebbe riferito alle autorità di essere stata baciata e toccata contro la sua volontà, prima di chiamare un’amica che l’ha accompagnata a casa.

In seguito alla denuncia, le autorità hanno aperto un’inchiesta che ha portato alla formalizzazione dell’accusa di stupro da parte della Procura di Nanterre. Attualmente, il calciatore è stato messo sotto controllo giudiziario.