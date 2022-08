Fuori il nuovo singolo del Rapper di Varese Sclaice – Versi In Paradiso

Sclaice, rapper, dj, musicista e produttore, classe ’95, è pronto per presentare al pubblico il singolo estivo che anticipa il suo terzo disco ufficiale previsto per il 2023. Dopo i dischi Urban Street del 2018 e Second To None del 2021, l’artista Varesino si prepara a pubblicare Reset, un disco che, con i suoi contenuti, pone l’attenzione sull’azzeramento del periodo storico che abbiamo vissuto per tornare alla normalità del pre-pandemia. “Versi In Paradiso”, prodotto dallo stesso artista, è il singolo che Sclaice sceglie come colonna sonora dell’estate e per anticipare l’album che verrà.

“Si tratta di un brano estivo, molto radiofonico. Il tema centrale è la vacanza estiva, qualcosa che in questi ultimi anni non abbiamo vissuto pienamente. Se ci pensate prima era la normalità lavorare tutto l’anno e arrivare alle fatidiche vacanze di agosto. In questi anni le restrizioni, la paura, la guerra ci hanno impedito, in qualche modo, di goderci la vita. “Versi in Paradiso” parla di libertà, di spensieratezza, di gioia. Il pezzo vuole distrarre e far capire che è importante anche un semplice party sulla spiaggia per essere felici e che anzi, devono esserci queste cose per bilanciare lo stress e la routine quotidiana. Questo brano non farà parte di nessun disco, ma sicuramente prepara la strada al disco Reset che c

“Versi In Paradiso” è costruito su un tappeto sonoro Boom Bap e vanta sfumature Jazz e Funk che rendono il pezzo easy listening con influenze Lo-fi e Chill. Fuori in digitale nei più noti store online per la Gold Music Sound, è disponibile anche su YouTube per la regia di Marco Giacalone.

Il video, ambientato sul lungomare di Levanto in provincia di La Spezia, nel territorio delle Cinque Terre della Liguria, richiama il mood spensierato ed estivo del brano, riconfermando il sapore di libertà e rivalsa personale nei confronti di un periodo che ci ha spenti come individui. Il tema legato al mare, al sole, alle vacanze, apparentemente frivolo e scontato, vuole invece essere un messaggio di speranza per tutti coloro che hanno messo da parte l’idea di libertà e felicità. Il punto centrale di Sclaice è di invitare le persone a tornare ad essere spensierate e a prolungare la felicità il più possibile.

Dopo gli studi all’Accademia di Musica Clara Schumann di Olgiate Olona (Varese), studiando musica Jazz, e dopo numerose esperienze in band locali e come solista, l’artista è pronto per il passo successivo: far arrivare la propria musica ad un numero sempre più vasto di persone.