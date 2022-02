Elettra Lamborghini – Bloccata l’intervista in Rai. Cosa è successo

Elettra Lamborghini ha rilasciato un’intervista a Francesca Fagnani per il programma “Belve”. A pochissime ore dalla messa in onda, però, è stata cancellata.

Elettra Lamborghini avrebbe dovuto aprire la seconda stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai Due in seconda serata. L’intervista all’ereditiera sarebbe dovuta andare in onda nella prima puntata in programma stasera, ma è stata bloccata e si è scatenato il caos in Rai.

L’intervista della Fagnani a Elettra Lamborghini era stata registrata qualche giorno fa, ma – da ciò che si apprende da quanto anticipato da Dagospia – fin da subito Elettra avrebbe fatto un passo indietro sulle dichiarazioni rilasciate, facendo pressioni affinché alcune parti di essa venissero tagliate: “Gira voce che l’ereditiera avrebbe chiesto la registrazione e la possibilità di tagli. Il problema? Alcune domande sulla sua sessualità”. La messa in onda dell’intervista non era ancora in discussione, ma qualche ora fa è arrivato l’annuncio che l’intervista in questione non andrà in onda e verrà sostituita da quella a Paola Ferrari.

Elettra Lamborghini – Intervista cancellata

È stata la stessa Francesca Fagnani, nell’intervista rilasciata a Tv Blog, a spiegare l’accaduto: “Mi fa impazzire quando uno arriva, si siede, firma la liberatoria, conosce il programma e le regole di ingaggio, risponde alle domande, dettaglia e poi ti fa chiamare dall’agente: ‘Questo lo tagli’. Voglio dire a tutti: è inutile che fate chiamare in Rai. Su Rai 2 mai sono stata condizionata dai direttori, né sulla scelta degli ospiti, né sulle domande. Figurati se mi metto paura per gli ospiti che mi chiamano e mi chiedono di tagliare”.

“Il programma si base sulle reazioni autentiche dell’intervistato – ha continuato la Fagnani – Se l’intervista va in onda, ci va per come è stata girata, altrimenti non va proprio in onda piuttosto che stare ai diktat di chi prima parla e poi si pente”.

Al momento, Elettra Lamborghini non ha risposto né rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.