EDA: esce in radio e in digitale “Solo un ricordo” il nuovo singolo

Dal 27 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Solo un ricordo” (Grey Light), il nuovo singolo degli E.D.A.

“Solo un ricordo” è un pezzo che racconta le varie fasi di un innamoramento, toccando lievemente tutte le piccolezze del vivere insieme, come sottolinea la frase: “la mattina odiavi tutti pure me, anche quando ti portavo il caffè, facevi come chi ha mal di testa, e non si ricorda come ci si sente senza”.

Spiega la band a proposito del brano: “Solo un ricordo ha una linea melodica quasi estiva perché fin dalla prima scrittura non c’era l’intenzione di darle un senso malinconico, ma sempre tendente alla speranza o alla positività. È canzone che puoi cantare quando sei felice o quando sei triste”.

E.D.A. (acronimo per Essere Diversi Aiuta o Ecologisti Daltonici Automatici) è un progetto musicale che nasce del 2016 con il nome di Discomfort, con tante idee diverse e con molta voglia di fare, ma nessuna idea di come iniziare. Nel 2017 – anno in cui il cantante ha partecipato alla 11esima edizione di X Factor, durante la produzione del loro primo singolo “I’m Alone”, il gruppo si ritrova a dover cambiare nome in “Cold Light Speaker” e da quel momento in poi cominciano a suonare un po’ ovunque tra cover e

brani inediti. Partecipano a diversi contest nel territorio lombardo vincendone tre; prendono parte a piccoli festival come AfroBrix, Perseidi, il G.A.I.M., e si mobilitano per suonare un po’ ovunque da Lumezzane fino a Vicenza, e sempre più lontano. Negli ultimi anni si sono chiusi in sala prove a scrivere brani e nel 2019 decidono di cambiare per l’ultima volta il nome del gruppo con l’acronimo “E.D.A.”.

E.D.A. nasce dalla necessità di trovare uno spazio nel mondo, ma dato che l’universo è in continuo mutamento, il nostro nome è la soluzione a questo dilemma: infatti E.D.A. è in grado di mutare di

continuo, si adatta alle situazioni e sopravvive, proprio come i membri del gruppo. Per farci intendere, ad ogni concerto il significato del nome della band può variare e diventare un acronimo per Ermellini Diversamente Abili, oppure per Essenzialmente Dolomiti Altissime, o ancora per Eravamo Daini Antropomorfi. Il 10 dicembre 2021 è uscito in radio e digitale il singolo “Forse ci sto” (Greylight Records).

“Solo un ricordo” degli E.D.A. uscirà in radio e in digitale il 27 maggio.

