Se sei un appassionato di musica, Spotify è probabilmente una delle tue piattaforme di streaming preferite. Tuttavia, potresti voler ascoltare le tue canzoni preferite anche quando sei offline o su dispositivi che non hanno accesso a Internet. In questo caso, potresti voler sapere come scaricare musica da Spotify.

In questo articolo, vedremo passo passo il processo corretto per scaricare musica da Spotify, utilizzando le diverse tecniche disponibili.

Premessa

Prima di iniziare, è importante ricordare che scaricare musica da Spotify senza il permesso dell’artista o della casa discografica viola i diritti d’autore. Ci sono comunque alcune situazioni in cui è possibile scaricare musica da Spotify in modo legale ed è la stessa piattaforma a metterci a disposizione la possibilità di farlo.

Posso scaricare musica da Spotify senza l’account premium?

Gli utenti di Spotify possono utilizzare la funzione di download offline dell’app per scaricare un massimo di 10.000 canzoni su un massimo di 5 dispositivi diversi. Inoltre, per conservare i tuoi download, dovrai collegarti a internet e accedere all’app almeno una volta ogni 30 giorni. In questo modo, Spotify potrà raccogliere i tuoi dati di riproduzione su quei brani per fornire il relativo compenso agli artisti.

Questa opzione è disponibile solo per gli utenti con un account premium, ma gli utenti gratuiti possono provare gratuitamente il servizio premium per un periodo di prova di 30 giorni.

In sintesi, se non hai un account premium su Spotify, non puoi scaricare musica dal servizio. Gli utenti di Spotify che hanno un account gratuito possono ascoltare la musica in streaming, ma non possono scaricarla. L’opzione di download è disponibile solo per gli utenti con un account premium.

Come scaricare musica da Spotify su pc e telefono

Scaricare playlist su Spotify

Se vuoi scaricare un’intera playlist, puoi farlo facilmente utilizzando la funzione di download di Spotify. Tutto ciò che devi fare è seguire questi passaggi:

Apri Spotify e cerca la playlist che desideri scaricare

Fai clic su “Download” in alto a destra della playlist

Spotify scaricherà automaticamente tutte le canzoni presenti nella playlist sul tuo dispositivo

Una volta che la playlist è stata scaricata, potrai ascoltare le canzoni anche quando non sei connesso a Internet.

Scaricare brani su Spotify

Se vuoi scaricare singoli brani invece di un’intera playlist, il processo è leggermente diverso. Tuttavia, è ancora abbastanza facile da fare. Segui questi passaggi:

Cerca la canzone che desideri scaricare su Spotify

Fai clic sul pulsante “Scarica” che si trova accanto al titolo della canzone

Spotify scaricherà automaticamente la canzone sul tuo dispositivo

Come ascoltare la musica scaricata da Spotify

A questo punto, quando non sarai connesso a internet o semplicemente deciderai di attivare la modalità Offline di Spotify, potrai riprodurre tutta la musica che hai scaricato in precedenza.

Per farlo, ti basterà accedere alla sezione Brani Che Ti Piacciono. Se, invece, hai scaricato delle playlist intere, dovrai selezionarle nella sezione Playlist (sono elencate nella barra laterale a sinistra) Le playlist che hai scaricato sul tuo dispositivi sono riconoscibili perché presentano l’icona della freccia rivolta verso il basso.

Come eliminare le canzoni scaricate da Spotify

Se hai bisogno di liberare spazio sul tuo dispositivo o semplicemente desideri eliminare alcune delle canzoni scaricate da Spotify che non ti interessano più, segui questi passaggi:

Apri l’app di Spotify sul tuo dispositivo

Prima di tutto, devi aprire l’app di Spotify sul tuo dispositivo. Puoi farlo cliccando sull’icona dell’app di Spotify nella tua schermata principale o cercandola nel tuo menu delle app.

Accedi alla sezione Download o Brani Che Ti Piacciono

Una volta aperta l’app di Spotify, devi accedere alla sezione Download o quella Brani Che Ti Piacciono. Per farlo, tocca l’icona della tua libreria musicale nella parte inferiore dello schermo e seleziona la scheda relativa. Qui troverai tutte le canzoni scaricate sul tuo dispositivo.

Seleziona le canzoni da eliminare

Ora che sei nella sezione corretta, puoi selezionare le canzoni che desideri eliminare. Puoi farlo toccando l’opzione di selezione a destra di ogni brano o album scaricato.

Elimina le canzoni selezionate

Una volta selezionate le canzoni che desideri eliminare, verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Tocca Elimina per confermare la tua scelta.

Verifica che le canzoni siano state eliminate correttamente

Infine, verifica che le canzoni siano state eliminate correttamente. Per farlo, torna alla sezione precedente e verifica che le canzoni selezionate non siano più presenti.

Ricorda che non è possibile scaricare musica da Spotify su PS4, PS5, Smart TV e da altri dispositivi sui quali è disponibile l’applicazione di Spotify. Come indicato dal supporto ufficiale, puoi farlo solo da PC, dispositivi mobili e tablet.