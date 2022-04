Coachella 2022: ecco tutto quello che c’è da sapere

Coachella Valley Music and Arts Festival 2022. Decine di artisti si esibiranno per due weekend nel deserto della California: domenica sarà la volta dei Maneskin.

È iniziato il Coachella, il Festival musicale più cool, carico di glamour e divertimento. Dopo lo stop degli ultimi due anni, dovuto alla pandemia, il Coachella Valley Music and Arts Festival, in California, è ripartito con una line up di prim’ordine e molti grandi artisti del momento che si alterneranno per due weekend: 15-17 aprile e poi di nuovo 22-24 aprile.

Dall’Italia gli occhi saranno puntati sui Maneskin che, dopo i successi dell’ultimo anno, non potevano di certo perdersi il Festival più cool del mondo della musica.

Coachella – Tutti i protagonisti

Il Coachella ha preso il via venerdì 15 aprile, nella notte italiana: ogni giorno i primi artisti salgono sul palco alle 12 locali (9 ore di differenza con l‘Italia), e si alternano con i successivi fino a sera inoltrata. Sette palchi diversi per decine di nomi che si esibiscono ogni giorno.

Tra i più importanti, non possiamo non citare Billie Eilish, Harry Styles, Swedish House Mafia e The Weeknd, ma anche Mika, Stromae, Doja Cat, Lil Baby, gli Idles, Phoebe Bridgers.

Si farà sentire sicuramente l’assenza di Ye (nuovo nome di Kanye West) che si è ritirato a pochi giorni dall’evento, rimpiazzato poi da The Weeknd.

I Maneskin

I Maneskin saliranno sul palco domenica 17 aprile alle 20.30 locali (le 5.30 di lunedì mattina qui in Italia) sul palco Mojave. Il loro set ha una durata prevista di 45 minuti. Lo stesso giorno toccherà anche ad artisti come Fatboy Slim, Finneas, Jamie xx, fino appunto a The Weeknd e Swedish House Mafia.

Come vedere il Coachella

Il Coachella è un appuntamento imperdibile non solo per quanto concerne la musica, ma anche per i look degli artisti e delle tante celebrities che ogni anno vi partecipano. Chi non potrà seguirlo dal vivo, può seguire gli highlight del Festival sui social (tramite ufficiali della manifestazione) oppure seguire il livestream su YouTube.