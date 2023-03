Attack on Titan 4 Parte 3: nuovo trailer ufficiale

Le ultime notizie sulla serie anime Attack on Titan 4 Parte 3, inclusi il nuovo trailer ufficiale e informazioni sulla trama, personaggi e produzione.

Attack on Titan 4 Parte 3: Trama e Personaggi

La terza parte della quarta stagione riprende subito dopo la decisione cruciale di Eren nella Parte 2, in cui ha rilasciato migliaia di Colossal Titans all’interno delle mura di Paradis Island nel corso di un enorme evento chiamato “The Rumbling“. Il nuovo trailer ufficiale presenta molti dei personaggi che Eren e il suo team dovranno affrontare nell’emozionante battaglia finale per il futuro dell’umanità. Il concetto di libertà di Eren permette ai Titani di abbattere i muri che tengono confinata l’umanità.

Produzione

La serie è prodotta da MAPPA, con Yuichiro Hayashi come regista e Hiroshi Seko come responsabile della composizione della serie. I direttori principali dell’animazione della serie sono Daisuke Niinuma e Manabu Akita. Tomohiro Kishi è il character designer principale.

Origini e successo di Attack on Titan

Attack on Titan è uno dei manga più venduti di tutti i tempi, con oltre 110 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo, a partire da settembre 2022. Hajime Isayama ha iniziato a pubblicare il manga sulla rivista Bessatsu Shonen nel settembre 2009 e la serie ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. È stata adattata in un film live-action in due parti e in un musical teatrale.

Quando esce

Attack on Titan 4 Parte 3 approderà in simulcast su Crunchyroll il 4 marzo alle 15:25 GMT, con sottotitoli in lingua originale.

