X Factor, Lodo Guenzi giudice al posto di Asia Argento: “Si comincia, siate con me”

Il frontman dello Stato Sociale prenderà il posto dell’attrice al talent di Sky. “Eredito una squadra splendida scelta da lei, qualsiasi cosa succeda di buono rimarrà merito suo”

Con Lodo Guenzi, il leader dello Stato Sociale, è fatta. Sarà il giovane cantante a prendere il posto di Asia Argento tra i giudici ai live di X Factoraccanto a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez. Il giovane cantante-attore, che con la sua band è arrivato secondo al Festival di Sanremo con Una vita in vacanza, avrà la sua poltrona al tavolo della giuria del talent di Sky prodotto da Fremantle, dal 25 ottobre per otto settimane.

Nei giorni scorsi Asia Argento intervistata da Massimo Giletti a Non è l’arenasu La7 aveva chiesto espressamente di essere confermata nel programma, forte anche della mobilitazione dei fan sui social. Ma Sky non ha cambiato idea confermando la decisione, presa in accordo con la stessa Asia, di mandare in onda le puntate registrate e cambiare giudice nelle puntate in diretta dopo che Jimmy Bennet aveva accusato l’attrice e regista di averlo molestato quando era minorenne. Nei giorni scorsi in pole position c’era Morgan, già membro della giuria in diverse edizioni passate nonché ex compagno di Asia Argento, con cui ha avuto una figlia. Tra i candidati era circolato il nome Lodo Guenzi insieme a Tommaso Paradiso e Sfera Ebbasta, e si era fatto anche il nome di Elio che però è stato nominato giudice di Strafactor insieme a Pupo e la Dark Polo Gang.

“Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto passare a X Factor” ha scritto Lodo in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. “L’idea che ci siano tante strade per far arrivare la propria voce, bella o brutta, al cuore della gente mi fa sentire libero. X Factor è una strada molto veloce, molto pericolosa ma molto illuminata, attraversata da ragazzi che hanno grande talento e la P da neopatentati al vetro. Spero li aiuti avere accanto uno che alle autostrade ci è arrivato dopo provinciali, statali e sentieri sconosciuti. Che poi nella realtà io non ho la patente, ma mi piaceva la metafora”. E conclude con un pensiero dedicato a Asia Argento: “Credo che Asia sia stata bravissima e ho la fortuna di ereditare una squadra splendida scelta da lei, qualsiasi cosa succeda di buono rimarrà fondamentalmente merito suo”. E conclude: “Si comincia, siate con me. Sarà bello”.

Lodo si era già seduto al tavolo della giuria nella seconda puntata di audizioni di questa edizione di X Factor, nei panni di “quinto giudice”, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico e apparendo perfettamente a suo agio in quel ruolo. Il leader dello Stato Sociale inizierà a lavorare da subito con la squadra ereditata da Asia Argento, con l’obiettivo di costruire un percorso musicale per ciascuno di loro e portarli il più in fondo possibile nella gara all’interno di X Factor.

Intanto lo show continua, con e senza Asia: finite le audizioni, l’attrice sarà ancora giudice protagonista con Mara Maionchi al secondo bootcamp (il 12 ottobre) e Alessandro Cattelan assegnerà le categorie rimaste (nell’ultima puntata le Under Donne sono state assegnate a Manuel Agnelli mentre gli Over sono andati a Fedez), per concludere con gli Home Visit (18 ottobre) quando saranno scelti i 12 protagonisti della gara. Poi, dal 25 ottobre, inizieranno gli attesi live e sarà Lodo a occupare la poltrona di Asia.

