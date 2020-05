Waiting For My Lover, un esperimento sociale. Be A Bear’s lancia un nuovo video

Il producer bolognese Be A Bear esce con un nuovo video, disponibile ora sul suo canale YouTube. Il video è stato usato durante il tour 2018 come visual-live e la canzone in questione è Waiting For My Lover tratta dall’album Climb Your Time, come sempre prodotto interamente con un iPhone.

Il video è un esperimento sociale: una stanza, una videocamera ed un divano. Una serie di persone in sequenza, da sole o in compagnia, aspettano il proprio amante. C’è chi indossa una maschera, una dottoressa, chi gioca con il cane e chi canta e balla nudo. C’è chi aspetta la persona che ama e chi soltanto un momento di libertà del tutto carnale. L’artista invita a pensare alla natura di ogni tipo di amore e a quanto, certe volte, si è disposti veramente a tutto per far ardere la fiamma della passione. La domanda è una: cosa c’è di vero in questi amanti e nella loro attesa? Ma una cosa è certa! Be a Bear ha confermato ancora una volta la sua natura artistica estroversa a garanzia del fatto che possiamo restare in attesa di una sua nuova uscita certi di rimanerne positivamente colpiti.

Di seguito le parole dell’artista sul brano: “Waiting For My Lover è nata quasi per scherzo, in macchina, in un parcheggio a caso, davanti al cocomeraio. Non so perché, ma mi sentivo un po’ losco, ero solo, chiuso nell’abitacolo a cantare, a ridere e a fare quel verso. Mi piace quel “Haaaaah”! E mi diverte pensare a tutte quelle persone che si “incasinano la vita” tradendo il proprio amore. Però la domanda mi sorge spontanea. Ma perché lo fanno?”