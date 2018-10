STEVE é il nuovo bassista della punkabilly band Nikk & The Bad Boys

Steve, personaggio di spicco della scena underground veneta, già membro di altre band locali entra come bassista nella line-up della punkabilly band Nikk & The Bad Boys. Sarà impegnato con la band nella stesura e nella registrazione del nuovo lavoro discografico che sarà anticipato da serie di concerti e da un tour che vedrà la band esibirsi in tutta la penisola e oltre i confini nazionali. Il video singolo estratto sarà “Party Into The Crypt” regia di Tobia Berti.

Nikk & The Bad Boys è il progetto di Nikk Reds e M rock nato a Venezia 2017. Un mix di Punk/Rock’n’Roll, una macchina del suono che non lascia scampo. La musica Nikk & The Bad Boys ricorda band come “The Cramps”, “Dead Kennedys”, “The Ramones”. La loro sezione ritmica è formata da un pesante suono di batteria proveniente dalla scuola Stray Cats con linee di basso dall’atteggiamento punk. Riff di chitarra pieni, un sound scuro new vintage ti introdurrà in una dimensione horror creando un pad perfetto per la voce melanconica di Nikk Reds.

“Nikk& The bad Boys” il primo Ep omonimo di debutto è uscito a Marzo 2018. I testi fanno riferimento alla realtà contornata da feste alcohol e divertimento ma allo stesso tempo dagli incubi e incertezze della vita stessa. Contiene quattro tracce, di cui un tributo ad una delle più celebri canzoni di Eddie Cochran “C’mon Everybody”,il tutto registrato mixato e masterizzato presso il Sonic Box Recording Studio. La band sta attualmente suonando per promuovere il nuovo disco in concerti prenotati per tutto il 2018. Sono stati scelti come Band di apertura per il tour italiano delle Australiane Tequila Mockingbyrd maggio 2018. Ma la storia continua !!!

17/10 Live Monfalcone (Gorizia)

27/10 Live Krach Club (Monastier Treviso)

31/10 Live EL NUEVO MUNDO (Marcon Venezia)

