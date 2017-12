#PalylinkPS4 è un’esperienza multigiocatore in grado di coinvolgere fino a 8 utenti. Come? Trasformando semplicemente il nostro smartphone/tablet in un controller interattivo per la PlayStation 4!

Cos’è Playlink?

Playlink è una tecnologia in grado di trasformare uno smartphone o un tablet in un controller interattivo per la PlayStation 4. Questo permetterà all’utente di vivere un’esperienza multigiocatore – in base ai giochi, può supportare fino a 8 utenti – senza utilizzare il classico controller DualShock.

Come funziona Playlink?

Il funzionamento di Playlink è facile e intuitivo. Sarà necessario semplicemente scaricare l’app del gioco desiderato sul vostro smartphone o sul vostro tablet, connettere il dispositivo in questione alla PS4 e iniziare a giocare. Sarete liberi dai tasti del classico pad e potrete pensare solo ed esclusivamente a divertirvi insieme ai vostri amici!

Utilizzare un dispositivo mobile al posto del DualShock vi permetterà di vivere un’esperienza unica e versatile, tenendo soprattutto conto che potrete utilizzare tutte le funzionalità del vostro dispositivo per giocare. Touch screen, fotocamera, microfono e messaggistica saranno a vostra disposizione per toccare, trascinare, inclinare, ruotare, scattare foto e disegnare. Il tutto, chiaramente, sarà possibile utilizzarlo a seconda del gioco.

Playlink, un’esperienza multigiocatore divertente e dinamica

Playlink è perfetto per divertirsi in compagnia. È adatto a tutti. Potrete sfidarvi tra amici e familiari di ogni età e livello di abilità. Non occorre essere un gamer professionista per utilizzarlo, basterà solo aver voglia di divertirsi e provare esperienze per ogni gusto. Dai giochi di quiz al canto ai thriller interattivi.

Quali giochi sono disponibili per Playlink?

Hidden Agenda : un gioco con la trama da film, sarete tu e i tuoi amici a decidere la storia del gioco in base alle scelte che farete.

: un gioco con la trama da film, sarete tu e i tuoi amici a decidere la storia del gioco in base alle scelte che farete. Frantics : non potevano mancare i party game, formato da 16 mini giochi in cui sfidare familiari e amici tra negoziazioni, strategie e testi di riflessi per riuscire a resistere alle macchinazioni di una furba volpe.

: non potevano mancare i party game, formato da 16 mini giochi in cui sfidare familiari e amici tra negoziazioni, strategie e testi di riflessi per riuscire a resistere alle macchinazioni di una furba volpe. SingStar Celebration : il party game per eccellenza! Se ti piace cantare non potrai farne a meno: utilizza lo smartphone come microfono e canta le tue canzoni preferite. Una vasta selezione di titoli italiani e internazionali con cui sfidare i tuoi amici in un testa a testa, oppure da cantare insieme.

: il party game per eccellenza! Se ti piace cantare non potrai farne a meno: utilizza lo smartphone come microfono e canta le tue canzoni preferite. Una vasta selezione di titoli italiani e internazionali con cui sfidare i tuoi amici in un testa a testa, oppure da cantare insieme. Sapere e Potere : il quiz game in cui non ti basteranno semplicemente le tue conoscenze, ma dovrai anche saper interpretare i tuoi avversari per riuscire a batterli! Mettiti alla prova, sabota gli altri giocatori e ottieni la vittoria.

: il quiz game in cui non ti basteranno semplicemente le tue conoscenze, ma dovrai anche saper interpretare i tuoi avversari per riuscire a batterli! Mettiti alla prova, sabota gli altri giocatori e ottieni la vittoria. Dimmi chi Sei!: un divertentissimo social game in cui tu e fino a cinque giocatori scoprirete cosa pensate gli uni degli altri! Conoscere a fondo gli altri giocatori sarà fondamentale per ottenere un punteggio maggiore.

Quale gioco vi consigliamo in assoluto di provare?

Hidden Agenda! Senza dubbio! È stato sviluppato dagli autori di Until Dawn, e già questo parla per sé! Vi ritroverete nei panni di un poliziotto e grazie alle vostre scelte dovrete riuscire a far chiarezza nelle indagini per riuscire a catturare Trapper! Potrete giocarci insieme ad altri cinque amici. Ognuno avrà un obiettivo da raggiungere e non è detto che sia lo stesso vostro. Alcuni vi saranno d’aiuto, altri vi giocheranno contro. Vi ritroverete in un’atmosfera pazzesca, resa grazie al sapiente mix della trama da cinema con gli elementi tipici dei videogames, e non saprete di chi fidarvi. Scoprirete, però, quanto e cosa siete disposti a rischiare pur di raggiungere il vostro obiettivo. Gioco promosso a pieni voti.

Titoli Playlink in esclusiva per Playstation 4

Tutti i giochi citati sopra sono realizzati in esclusiva per la PlayStation 4, i titoli Playlink sono progettati per essere giocati in gruppo e trasformare il momento di gioco in un’esperienza divertente e dinamica. Vi basterà semplicemente uno smartphone o un tablet, agganciate la PS4 alla TV e godetevi in pieno l’esperienza offerta da #PlaylinkPS4!

