Sciopero per il clima, anche in Italia ‘Friday for Future’

“Scendiamo in piazza, manifestiamo, oggi a scuola non ci andiamo”: è il grido degli oltre 4000 studenti che da Largo Cairoli, a Milano, hanno dato il via alla mobilitazione milanese ‘Friday for Future‘. ‘No time left’ recita il cartello appeso ad un ecologico risciò che apre il corteo di giovani, mentre i tamburi sembrano proprio scandire lo scadere del tempo di quel futuro che le nuove generazione si vedono “rubato”. “Governi agite, il tempo sta scadendo. Oggi siamo scesi in 182 piazze in Italia per chiedere una sola cosa: di avere un futuro”, gridano al megafono gli organizzatori. “Ci siamo rotti i polmoni”, recita uno dei tanti striscioni che i ragazzi sventolano. E ancora “perché studiare per un futuro quando non ci sarà un futuro”. Il serpentone sta sfilando per le vie del centro e raggiungerà piazza Scala.

Circa diecimila manifestanti si stanno radunando in piazza Santa Croce a Firenze per la manifestazione di oggi nell’ambito dello sciopero mondiale per il clima. I manifestanti, in larga parte giovani e giovanissimi, sfileranno per le vie del centro in direzione di piazza Santissima Annunziata, dov’è previsto che termini il corteo. ‘Fra gli slogan scritti su striscioni e cartelli, in italiano e in inglese, ‘Invertire la rotta è possibile’, ‘E’ il nostro futuro’ e ‘Vogliamo il pianeta più pulito’.

Fonte: ansa.it