Salmo – Non volevo [AUDIO e TESTO]

TESTO SALMO – NON VOLEVO

Parli parli, ma non sento niente

Quando canti bruh, non sento niente

Ma riconosci il nome perché se ti schizzo nell’orecchio

Poi ti vengo in mente

Toc toc, sono sempre io

Vengo a braccia aperte come a Rio

Di chi sono figlio? Chiedi a Dio

Quando premo “Invio” è come un a-ddio

Sai nell’altra vita ero fidanzato con la stessa tipa

Ma in questa vita la neve scende più fitta

Con tutte ‘ste cagne serve una slitta

Ho un mazzo di fiori per darle una botta

Farò diretta alle otto, col cazzo di fuori, Diletta Leotta

Sono solo un pazzo col mitra, tipo Saudita

Tipo che t’ammazzo la vita

La gente è impazzita, mi sfida

È un po’ come scopare la tua amica col cazzo di Mika

Non volevo, no, scu-

Non volevo

Scusa non volevo, non volevo, non volevo, non volevo

Non volevo, non volevo, non volevo dirlo

È l’odio che parla, sputo ‘sta merda con olio di palma

Aspetto sul podio del karma

Rapper venduti che fanno i prosciutti col culo e sicuro

Lo fiuti, sei crudo lo stampo

Nel buco c’han il logo di Parma

L’Italia ha la figa malata e vuol darla

Musica e cancro, parla

Antisociali, ragazzi fuori

Benefattori, bene fattoni

Non vado a sfilate di moda

Mi vesto di merda e frequento i locali per restare fuori

È un’atto di forza

‘Sta vita è veloce, mi sono fatto di corsa

Cani per strada, tre setter

Domani torni a casa alle sette

Immagina che vita fare il trendsetter

Io che cerco un’altra tipa che abbia tre tette

Io che voglio dare il peggio e tu la stessa cosa

Alla peggio c’ho la felpa rosa

Alla peggio esco dal parcheggio con il testacoda