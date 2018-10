PINK POWER: E SE VI DICESSI CHE GLI ALPHA MAN VESTONO DI ROSA?

Fermi tutti. Contrordine. Il rosa non è un colore per sole donne! Lo recitava pure lo slogan di un profumo: “I veri uomini vestono rosa”. Basta pensare a David Beckham, che non passa un sol giorno senza che indossi una pashmina rosa. E lungi da noi pensare che non sia abbastanza virile o sexy. Persino i giocatori di football negli USA, da quindici anni a questa parte, hanno istituito il Pinktober, mese in cui il rosa è d’obbligo, dai guanti, ai calzini… alle maglie di jersey, così con estrema mascolinità, scendono in campo e sostengono la campagna contro il cancro al seno, nelle loro mise super pink.

Ora vi stupirò. Vi sdoganerò due cliché della società moderna.

Ebbene sì. Nel Settecento, il colore femminile per antonomasia, il rosa, era incondizionatamente mascolino. E lo è stato sino agli anni 40 del 900. Il rosa nella moda maschile veniva considerato come un elemento di forte mascolinità ed eleganza, quasi un simbolo di appartenenza sociale. Il rosso, il colore madre del rosa, colore legato ai retaggi bellici, veniva considerato di cattivo gusto se indossato durante gli eventi sociali in quanto troppo aggressivo, così si “ripiegava” sul rosa, colore forte e deciso ma molto, molto, molto più elegante. Ed ora vi stupirò ancora di più. Per le bambine si utilizzava il blu! Perché? Perché il blu veniva associato al colore del velo con cui veniva rappresentata la Vergine Maria.

Non so voi, ma, preferirei tutta la vita un uomo con una pink suite come quella che indossa Jay ne “Il Grande Gatsby” che un uomo che vada in giro con Hogan e pinocchietto, o peggio, interamente vestito Alcott.

De gustibus….