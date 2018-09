Moda tutti esperti – Zia Assunta no! Non lâ€™avevo considerata!

Animalier. Nuovo must have del 2018/2019. Zebrato, tigrato, leopardato, pitonato. Insomma, quella decorazione tessile che ricorda il manto delle fiere. Ha una storia carina ma non sto a raccontarvela che vi annoiereste troppo per via della lunghezza. Per chi invece è così curioso da volerla sapere, sa dove trovarmi.

Tornando a noi. Maculato o Animalier, chiamatelo come vi pare, ha da sempre affascinato tutti, designer e indossatrici. Attenzione però. E’ un capo altamente bastardo. Ripeto. ALTAMENTE BASTARDO. Perché?! Basta davvero poco e si scade nel kitsch. Dovrebbe esser venduto corredato di istruzioni per l’uso. Per il bene dell’umanità. Ma fortunatamente ci sono io con voi e vi do qualche dritta FONDAMENTALE: niente animalier su animalier. Questa è la regola base. Non fa figo come il tono su tono (ed anche qui ho le mie riserve). Abbinare nello stesso outfit 2 animalier diversi è la morte. Peste nera, colera e tifo. Tutto assieme. Ergo. Un capo per volta.

Sempre e solo un capo per volta, onde evitare di sembrare zia Assunta (per chi non sapesse chi fosse, causa della sua tenera età, allego una foto – così ve ne fate un’idea).

Io vi ho avvisati.