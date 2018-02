I Four Horsmen arrivano a Bologna per il primo dei due concerti in programma, il 12 e il 14 Febbraio, dopo la prima data in Italia a Torino il 10 Febbraio.

Per il loro Worldwired Tour i Metallica sono in pieno stato di grazia, ed aldilà dei siparietti divertenti ( e sinceri ) messi in scena da Kirk Hammett e Robert Trujillo, che a Torino hanno regalato agli esterrefatti fans un piccolo assaggio di “C’è chi dice no“ di Vasco, ed alla date di Bologna una versione elettrica di “Nel Blu Dipinto Di Blu“ di Modugno, sempre eseguita dai due con basso e chitarra elettrica, e la seconda sera addirittura “Caruso“ del grandissimo Lucio Dalla, la band è quanto mai lontana dalla definizione di vecchiarda, etichetta che qualcuno gli attribuisce.

Gli anni ci sono, per carità, e Lars Ulrich alla batteria è forse il solo che di tanto in tanto ce lo ricorda, sbavando qualcosina qua e la, ma per il resto la band Californiana pesta duro come se 36 anni a suonare in giro per il globo fossero cosa da nulla.

Spettacolare la scenografia, che insieme al palco in posizione centrale, che vede ruotare sopra i musicisti in modo da offrire una visuale completa ad ogni fan, comprende anche degli schermi mobili con visual strepitose, come solo le regie made in USA sanno offrire. Come del resto tutto il light set, compreso il fantastico gioco di luci dato da droni “falena” che girano sopra la batteria di Ulrich durante “Moth Into Flame“.

I quattro cavalieri neri della San Francisco Bay Area non deludono nessuno insomma, come testimoniano inoltre le scalette fin ora proposte, con tanto spazio ai pezzi del loro ultimo “Hardwired To Self Destruct“ ovviamente, ma con tanti storici cavalli di battaglia, che sono il vero fuoco sacro dei fans, che non aspettano altro di sentire per poterle urlare sotto palco insieme a loro.

La famiglia Metallica ringrazia, cosi come loro stessi si autodefiniscono, e continua a macinare miglia e sold out, da una città d’Europa all’altra.

Felici e soddisfatti di aver goduto ancora di questo pezzo di storia della musica itinerante, auguriamo vivissimamente a Hetfield, Ulrich, Hammett e Trujillo altri 30 anni di sano e puro metallo.

La scaletta del concerto dei Metallica a Bologna (12/02/2018):

Hardwired

Atlas, Rise!

Seek & Destroy

The Shortest Straw

Fade To Black

Now That We’re Dead

For Whom The Bell Tolls

Halo On Fire

– Nel blu dipinto di blu –

Anesthesia ( Pulling Teeth )

Helpess ( Diamond Head cover )

Creeping Death

Moth Into Flame

Sad But True

One

Master Of Puppets

Encore:

Battery

Nothing Else Matters

Enter Sandman

La scaletta del concerto dei Metallica a Bologna (14/02/2018):

Hardwired

Atlas, Rise!

Of Wolf And Man

The Day That Never Comes

Now That We’re Dead

Confusion

Fro Whom The Bell Tolls

Halo On Fire

– Caruso –

Whiskey In The Jar

Fuel

Moth Into Flame

Sad But True

One

Master Of Puppet

Encore :

Spit Out The Bone

Nothing Else Matters

Enter Sandman

La gallery fotografica del concerto dei Metallica a Bologna (12 Febbraio 2018)

Foto e articolo a cura di Antonio Triolo.