Marracash, Guè Pequeno – Tony, l’ultimo video di Santeria, girato sul set di Narcos

Marracash, Guè Pequeno – Tony

Tony, l’ultimo video di Santeria, girato interamente sul set di Narcos, la popolarissima serie tv targata Netflix

TESTO MARRACASH, GUÈ PEQUENO – TONY

[Intro: Gué Pequeno]

Vuoi essere Tony?

Vuoi fare Tony?

Vuoi essere Tony?

Vuoi essere Tony?

Montana!

Tony!

[Ritornello: Gué Pequeno]

Se vuoi fare Tony, li devi far fuori, sopporti pressioni

Reprimi emozioni, investigazioni sotto i palazzoni

Gli sbirri coi droni, investi in azioni, cattive intenzioni

Se vuoi fare Tony sei senza padroni pensando ai milioni!

Se vuoi fare Tony, li devi far fuori, sopporti pressioni

Reprimi emozioni, investigazioni sotto i palazzoni

Gli sbirri coi droni, investi in azioni, cattive intenzioni

Se vuoi fare Tony sei senza padroni pensando ai milioni!

[Post-Ritornello: Gué Pequeno]

Vuoi essere Tony?

[Strofa 1: Gué Pequeno]

Gli occhi non mentono mai se vuoi fare Tony (Montana!)

In circonvalla come su Ocean Drive, vuoi fare Tony?

Simpatia per il diavolo come gli Stones

Vuoi pugnalarmi alle spalle (Infame), come Benny Blanco del Bronx

Frate’, è dalla merda che vuoi risalire

Guardano i tuoi movimenti, da lì possono risalire!

Bimbo sognavo con le Nike Cortez

Grande sono tutte merde Frank Lopez

Lacrime fatte a tattoo

Così da non piangere più! (Mai più)

Io più che Tony vorrei fare Sosa, vuoi fare cosa?

Sai solo metterti in posa!

Yo la mia prosa overdosa, brò, peligrosa

Lei come Elvira ne tira a iosa!

Voglio il mondo chico! Con tutto quello che c’è dentro

Infrango ogni comandamento!

Dio, toglimi la dipendenza ti prego da questa violenza e dal caos (Signore!)

Bene o male non fa differenza, come il bianco ed il nero del Tao

Callate, brò, quella bocca cazzara

Non sei cammorista come Ben Gazzara

No, tu non sei Tony sei un semplice Marco

E hai visto anche troppe puntate di Narcos

[Ritornello: Gué Pequeno]

Se vuoi fare Tony, li devi far fuori, sopporti pressioni

Reprimi emozioni, investigazioni sotto i palazzoni

Gli sbirri coi droni, investi in azioni, cattive intenzioni

Se vuoi fare Tony sei senza padroni pensando ai milioni!

Se vuoi fare Tony, li devi far fuori, sopporti pressioni

Reprimi emozioni, investigazioni sotto i palazzoni

Gli sbirri coi droni, investi in azioni, cattive intenzioni

Se vuoi fare Tony sei senza padroni pensando ai milioni!

[Post-Ritornello: Gué Pequeno]

Vuoi essere Tony?

[Strofa 2: Marracash]

Sono Marra e vengo dalla fogna di questa città

E mia mamma mi raccomanda: “Tu stai alla larga dai bar”

Ma li sento parlare che lavorare è come una resa

È meglio farsi arrestare o farsi ammazzare almeno hai una chance

Prima i favori poi come pony, poi ti spartisci una fetta, aspetta!

In troppi là fuori vogliono fare Tony ma hanno più coglioni che testa!

Io più che Tony mi sento Carlito, tipo faccio gli ultimi poi mi ritiro (Dal giro)

Ho più di un hermano de leche, perso per mano di legge (Bastardo!)

Prendi ogni problema in tempo e punisci ogni comportamento oltraggioso

Perché il coraggio, frate’, è contagioso

Muta un moccioso in un cane rognoso

Alta la guardia, la strada ti guarda

Sente un infame, frà, come Pachanga

Pensa che hai perso le palle in casanza

O appresso a te non guadagna abbastanza

Ho sempre scelto di ingoiare sangue piuttosto che ingoiare orgoglio (Mai!)

Sono un superstite però ho buchi di proiettili sopra il mio sogno (Gesù!)

Svegliato brusco di primo mattino, però sono vivo

Tiro un bel respiro

Sì solo gli sbirri se vengono a prenderti fanno tutto ‘sto casino!

[Ritornello: Gué Pequeno]

Se vuoi fare Tony, li devi far fuori, sopporti pressioni

Reprimi emozioni, investigazioni sotto i palazzoni

Gli sbirri coi droni, investi in azioni, cattive intenzioni

Se vuoi fare Tony sei senza padroni pensando ai milioni!

Se vuoi fare Tony, li devi far fuori, sopporti pressioni

Reprimi emozioni, investigazioni sotto i palazzoni

Gli sbirri coi droni, investi in azioni, cattive intenzioni

Se vuoi fare Tony sei senza padroni pensando ai milioni!

[Post-Ritornello: Gué Pequeno]

Vuoi essere Tony?

[Outro: Gué Pequeno]

*Yeaaah, *Wooo

Vuoi fare Tony? Vuoi essere Tony? Vuoi essere Tony? Montana! Toony!