Land For Dreamers, il concorso di Land Rover rivolto agli under 30

Hai 30 anni e un sogno da realizzare? Land Rover ha pensato a te con il concorso Land For Dreamers

Land For Dreamers è il concorso di Land Rover pensato per gli under 30 con un progetto imprenditoriale, artistico o non profit che vorrebbero trasformare in realtà. Nato dalla collaborazione proprio tra Land Rover e Arbiter (il mensile che dal 1935 detta l’eleganza maschile e accompagna i suoi lettori a diventare “arbitri” della propria vita e delle proprie scelte), Land For Dreamers è un appuntamento annuale che premia e sostiene una generazione – quella degli under 30 – di visionari che vogliono dar vita al proprio sogno.

Se non hai più di 30 anni e anche tu hai un progetto che vorresti far conoscere e veder realizzarsi, non aspettare oltre: manda una mail a [email protected] compilando il “Passaporto del sognatore” contenuto nel Regolamento presente nella pagina dedicata del sito che trovi cliccando QUI. Allega anche una presentazione riepilogativa del progetto ed eventuali altri link a video a supporto dello stesso. C’è tempo fino al 15 ottobre!

Tutti i progetti verranno valutati dalla giuria di LAND FOR DREAMERS (9 personalità di spicco del mondo dell’imprenditoria, dell’arte/design, dell’università e della cultura). La giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i tre migliori progetti, secondo i criteri di originalità, creatività, di fattibilità e di concretezza, assegnando 5mila euro a ciascun progetto vincitore.

I tre progetti vincitori verranno presentati al pubblico e celebrati durante una serata-evento esclusiva dedicata ai sognatori che si svolgerà a Milano entro il 30 novembre 2017. Nel segno di Land Rover, con l’eleganza di Arbiter.

Insegui il tuo sogno. Partecipa a #LandForDreamers!