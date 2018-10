L’acqua Evian griffata Chiara Ferragni: bufera sulla fashion blogger

Bottigliette d’acqua limited edition brandizzate dall’influencer in vendita ad 8 euro; web e social in rivolta

Chiaretta Ferragni torna a far parlar di sé – stavamo tutti un po’ preoccupati in effetti, non si parlava di lei da 5 minuti –. Negli ultimi due giorni, la Blonde Salad è balzata agli onori della cronaca rosa per una recente collaborazione siglata con un’azienda francese. Eh no, non stiamo parlando di un griffatissimo marchio produttore di cosmetica di lusso, alta moda o fine jewelry: questa volta la grande trovata commerciale che gravita attorno alla nota influencer nostrana riguarda l’Evian, marca di acque minerali di origine alpina. È stata lanciata sul mercato una limited edition dell’acqua Evian disegnata dalla reginetta delle fashion blogger; si tratta di bottigliette d’acqua di vetro dal packaging personalizzato, con l’occhio azzurro simbolo del suo brand. 75 cl di acqua naturale venduti a 8 euro. Un prezzo che acqua santa di Lourdes scansati proprio. “Un’icona della moda del 21esimo secolo disegna la nuova edizione limitata Evian per Chiara Ferragni”, si legge sul sito acquedilusso.it; ”Evian e Ferragni uniscono le forze per creare la nuova collezione dell’iconica edizione limitata Evian”.

Nulla di nuovo, ad onor del vero. In passato Evian ha già fatto qualcosa di molto simile con Jean Paul Gaultier, Kenzo, Alexander Wang e Elie Saab; una stessa operazione commerciale vecchia di anni quindi, che stavolta però fa più scalpore perché è lei, l’imprenditrice digitale tanto amata quanto criticata, l’epicentro di un terremoto mediatico. Un altro. Neanche a dirlo sui social si è scatenata la polemica. Tra ironia ed indignazione, le reazioni del popolo del web non sono tardate ad arrivare. Perché per noi porelli abituati a bere dalla fontana o dal rubinetto di casa, l’acqua griffata Chiara Ferragni promette di farci sentire fashion dentro e blogger fuori. E la Rocchetta muta.

Chissà che ne pensa il caro Del Piero, che ricordiamo aveva prestato il suo volto per sponsorizzare un marchio di acque italiane: qua qualcuno pare rubargli il lavoro. I più maliziosi gridano allo scandalo, mentre si ipotizza una liaison tra il celeberrimo quanto anonimo uccellino dello spot e Matilda Ferragni (l’adorato bulldog francese di Chiara). Ennesima strategia di marketing? Noi facciamo il tifo per loro.

Numeri alla mano, l’Evian by Chiara Ferragni è già sold-out. Viene da chiedersi: quante nuove influencer nasceranno bevendo da questa sorgente magica new age?

Una cosa è certa: quando vi diranno che la classe non è acqua, mostrate quella della Ferragni.