Il nuovo singolo rnb di Daveede : Sound of the universe

Con il singolo “Hug the world” si era ufficializzata la collaborazione fra Daveede e Street Label Records. Oggi, quasi a un anno di distanza, l’artista Vicentino propone al pubblico il primo singolo di quello che sarà il suo nuovo disco ufficiale.

“Sound of the Universe” ( prodotto da Daniel Mendoza e Soul Flake) conferma ancor una volta il forte legame dell’artista con la terra e con i temi sociali più attuali. Il brano, omaggiando volutamente l’R&B dei ’90 pur non mancando di componenti gospel e africani, nasce con l’intento di educare i bambini e le nuove generazioni al rispetto della natura. Valorizzando le risorse del pianeta e cercando di comprendere come la sua Vita sia strettamente connessa alla nostra. Il video, per la regia di Ivan Frattina, é in tal senso estremamente descrittivo e ricco di simbolismi.

“Sound of the Universe” é il pianeta che ci parla. E’ la nostra capacità di ascoltarlo e di capirlo. E’ un singolo che si propone come mezzo per interconnettere l’uomo alla natura. La voce di Daveede, sempre alla ricerca di un avvicinamento fra suono e anima, si sposa perfettamente a un brano così sensibile e motivante.

Il disco uscirà entro la fine del 2018 e si intitolerà “The Strength of a Man”.