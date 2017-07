Guè Pequeno – Non Ci Sei Tu [VIDEO e TESTO]

Gue Pequeno, Non ci sei tu, Testo

Mi fa strano lo sguardo perso di

Chi vuole convincermi

Che ci sia qualcosa

Per cui valga la pena preoccuparsi

Mi preoccupo solo quando

Non ci sei tu

Dovrai settare un parametro diverso

Nell’antenna del mio universo

Quando non ci sei tu

Se non ci sei tu

È un mondo nuovo

Ogni giorno

Ti vedo nello specchio

La notte perdo il sonno

Io sono sicuro

Che manchi qualche cosa

E poi mi guardo intorno

E infatti manchi

E non ci sei tu

E non ci sei tu

E non ci sei tu

Se non ci sei

[Strofa 1]

Hey, sono blu quando non ci sei

Tu, la mappa dei tuoi nei

La so a memoria

Contiamo i soldi

Ci ritroviamo sugli stessi accordi

Vorrei smettere di essere dipendente

Da quelle sei lettere

Che formano il tuo nome

Perchè mi fanno male

Ma sai la botta che mi sale

Mi manda nello spazio come Orione

Sei colpevole di quello che mi accusi

Non facevo entrare nessuno ma tu si

Occhi spalancati chiusi come Kubrick

Io con la faccia da cane come Anubi

E conto i brividi lungo la schiena

Mi rendo conto che tu sei un’aliena

Nel giardino tengo la tigre di Kenzo

Oggi ci sei tu, tu domani boh, non penso

[Ritornello1]

E non ci sei tu

E non ci sei tu

E non ci sei tu

Se non ci sei

Dovrai settare un parametro diverso

Nell’antenna del mio universo

Quando non ci sei tu

Se non ci sei tu

Quando non ci sei tu

Se non ci sei tu

E non ci sei tu

Se non ci sei