GIULIO WILSON DA VENERDÌ 18 GENNAIO IN RADIO CON “MODIGLIANI”

Giulio Wilson, vincitore assoluto del BMA 2017, vincitore del premio speciale “Mei” miglior cantautore 2017, vincitore assoluto del Premio Bruno Lauzi 2018, lancia, in contemporanea all’uscita del suo EP “Futuro Remoto” il suo secondo singolo, “Modigliani” (Fonoprint, distr. Artist First), in radio da venerdì 18 gennaio. Lunedì 21 gennaio sarà disponibile anche il videoclip sul canale Youtube dell’artista

Il brano e il disco sono disponibili in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

“Modigliani” (prodotta da Fonoprint e distribuito Artist First) scritta e arrangiata da Giulio Wilson e Valter Sacripanti è un tentativo ben riuscito di avvicinare la musica d’autore alla forma stilistica di uno dei più grandi pittori del XX secolo. “ E’ un brano espressionista di essenza novecentesca” ci racconta Giulio “non smaniato, pittosto intrinseco di segreta passione che preme verso una verità umana: l’inganno, il tradimento, il ricordo, la consapevolezza dello scorrere del tempo e il dubbio che accomuna l’uomo” Giulio infatti canta “cosa rimane, cosa ci avanza?”. Questo il quesito in stile shakspiriano che pone nel fraseggio prima dell’inciso.

Il brano è stato registrato presso lo Spalsh Studio di Amelia (TR), mixato da Ronny Aglietti e masterizzato da Claudio Adamo per Fonoprint. Hanno suonato: Clemente Ferrari, Roberto Bassi, Giulio Wilson (Piano e sinth); Sandro Raffe Rosati (Basso); Davide Pieralisi (Chitarre); Mario Gentili (Viola e ciolini); Giuseppe Tortora (Violencello); Valter Sacripanti (Batteria).

Giulio Wilson è un cantautore nato a Firenze, enologo e vignaiolo biologico indipendente. Wilson era il nome di suo nonno che nacque lo stesso giorno in cui l’allora presidente degli stati uniti Wilson fece visita in Italia. Nasce nel 1983, cresce in una casa di campagna sino all’età di 5 anni. Nel 2007 si Laurea in Viticoltura ed Enologia presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, apre un noto ristorante a Firenze ed una azienda agricola dove produce vini toscani biologici. Ha suonato per Vinicio Capossela, ha scritto e cantato un brano assieme a Bobby Solo, ha collaborato con Enzo Iacchetti, Eddy Mattei stretto collaboratore di Zucchero Sugar Fornaciari e il famoso scrittore e poeta Roberto Piumini.



Negli ultimi due anni è stato vincitore assoluto del Premio Lauzi 2018: premio conferito da Enrico Ruggeri. Vincitore del premio speciale MEI miglior cantautore 2017, premio consegnato da Giordano Sangiorgi. Vincitore assoluto di BMA Bologna Musica D’autore 2017, premio consegnato da Leopoldo Cavalli. Finalista al Premio dei premi Mei 2018. Partecipa a Musicultura 2018 ed è Finalista di Area Sanremo per due anni consecutivi: 2017 e 2018.

La canzone “mia bella ciao” scritta da Wilson viene premiata al Teatro Masini di Faenza come miglior canzone di “Materiale Resistente 2.0”, evento promosso da MEI. E’ stato ospite della trasmissione in onda su Radio Rai condotta da Gianmaurizio Foderaro assieme a Mirko e il cane, Andrea Mingardi, Paolo Fresu ed altri. Viene intervistato su Tg2 Eat parade da bruno Gambacorta (con uno share di 1.300.000 spettatori, programma più seguito di Rai2). E’ ospite all’evento Radio bruno live estate, in piazza maggiore a Bologna, assieme a J-Ax, Noemi, Dodi Battaglia, Michele Bravi ed altri. Ha aperto il tour di Bobby Solo in 18 date italiane, firmato un contratto di produzione esecutiva con Fonoprint, artistica con Valter Sacripanti (già batterista per Ivan Graziani, Nek, Frankie HNR, Cristicchi), con il Manager Antonio Laino e con il Booking JM Production.