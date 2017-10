Ensi – Il video e il testo di Iconic, il nuovo singolo che anticipa l’album “V”

L’1 settembre uscirà il nuovo attesissimo album di Ensi, dal titolo V. Questo è Iconic, il nuovo singolo che ne anticipa l’uscita.

TESTO ENSI – ICONIC

[Strofa 1]

Sono la formula perfetta, contenuto e forma

La lancetta che va a tempo finché tutto torna

Lo schiaffo che rinfresca la memoria corta

Sono, fra, dabbare il gesto delle corna

L’anello che manca, fra, il borsello Gucci

Il cappello col becco e le Timberland

Fra, Sergio Tacchini e Marcelo Burlon

Fra, la pasta col tonno e la Simmenthal

Era solo cassa dritta e Macarena

Io ho dato voce alla mia zona, Baile de Favela

Sulla base con la stessa foga di chi scopa per la prima volta

Appena uscito di galera

Wo, è Spike Lee con Denzel

Ho il gioco come il film, ma con un rapper

Per gioco si intende

Quella roba che non sai cos’è, però si sente

[Ritornello]

Da zero a cento come la gloria

Per un momento, un monumento nella storia

Senza il tempo come un’icona

Vuoi fare scuola? Giù il gettone che si vola

Che si vola, che si vola

Vuoi fare scuola? Giù il gettone che si vola

[Strofa 2]

Sono come quando arrivano le giostre

Canottiera a coste, Polo Lacoste

Come vincere i Mondiali

Come se vincessero gli Indiani

Come l’iPhone che però non si scarica

Il 3310 con la fotocamera

Il poster del bomber col 10 che hai in camera

Toppe sul bomber, la tuta dell’Adidas

Andare in disco domenica pome

O in sala giochi con un gettone

Come il Milan dell’ 89′

Sono come Dylan che non ritira il Nobel

Statham, Willis, [?], Tarantino, Kubrick

Mi spiace ragazzo, ma se non capisci qualcosa basta che la googli

[Ritornello]

Da zero a cento come la gloria

Per un momento, un monumento nella storia

Senza il tempo come un’icona

Vuoi fare scuola? Giù il gettone che si vola

Che si vola, che si vola

Vuoi fare scuola? Giù il gettone che si vola

[Strofa 3]

Sono tra Rocky e Creed

Fra Harden e Shaquille O’Neal

Tra A$AP Rocky e B.I.G

Il passo tra Ibra e Michel Platini

SxM, MiFist

Nike, Fila, Ellesse, Supreme

[?], dai

Lo zippo che accendi sui Jeans

Sono come un gancio fra le dirette

E lo smazzo delle cassette

Fra, i vinili e le chiavette

Fra un microfono e un AK-47

Passami il Mic, sono fra i click

E il mio Open Mic, passalo a me, non lo spreco

La mia scuola non è vecchia o nuova

La mia scuola è la vera, ti spiego

[Ritornello]

Da zero a cento come la gloria

Per un momento, un monumento nella storia

Senza il tempo come un’icona

Vuoi fare scuola? Giù il gettone che si vola

Che si vola, che si vola

Vuoi fare scuola? Giù il gettone che si vola