Con TIMvision puoi vedere Kung Fu Panda 1 e Kung Fu Panda 2 e in VideoStore trovi Kung Fu Panda 3

TIMvision è disponibile via ADSL illimitata e Fibra attraverso il decord TIMvision, in questo modo si riesce a godere di un un innovativo modello di entertainment digitale e di altissima qualità semplicemente dalla tv di casa. TIMvision è visibile su Smart TV, dotate dell’applicazione dedicata, su PC, attraverso il web, e anche su smarphone e Tablet (Apple, Android e Windows Phone 8/RT) grazie all’App apposita scaricabile direttamente dallo store.

Non c’è nulla di meglio che passare il periodo natalizio tra divano, film e serie tv, non trovate? Con TIMvision si avranno a disposizione oltre 8.000 titoli da godersi senza alcuna interruzione pubblicitaria. A questi, si sono aggiunti Kung Fu Panda 1, Kung Fu Panda 2 e in VideoStore troviamo Kung Fu Panda 3.

L’abbonamento è offerto a 5€ al mese ed è riservato a tutti i clienti con ADSL illimitata o Fibra di TIM. Il servizio è senza vincoli di durata e non prevede alcun contributo di attivazione. Il decoder, inoltre, è in comodato d’uso. Il cliente può tranquillamente decidere di disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento – senza dover far fronte ad alcuna penale – per poi riattivarlo in seguito senza alcun costo aggiuntivo.

Per i clienti TIM Smart, con offerte a partire da 29,90 Euro al mese, l’abbonamento a TIMvision è incluso nel prezzo e possono richiedere il decoder in promozione a 2 Euro al mese. Inserendo le credenziali del proprio account, potranno godersi tutti i titoli disponibili senza consumare traffico dati e in contemporanea su più dispositivi.

Non è finita qui, perché TIM offre TIMvision in mobilità con traffico internet incluso solo per i clienti TIM su smarphone e tablet Apple, Android e Windows Phone 8\RT attraverso l’App scaricabile dai principali store. L’App TIMvision è compatibile anche con i Chromecast, ed è quindi possibile riprodurre i contenuti anche sulla TV di casa con tutti i vantaggi del caso: non vengono consumati né traffico dati né batteria del device mobile. Questo abbonamento è offerto a 2,50 Euro al mese per i primi 6 mesi e poi a 5 Euro per tutte le attivazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016. Dura un mese dalla data della prima attivazione e si rinnova ogni 30 giorni. Con TIMvision in mobilità potrai guardare tutti i contenuti direttamente dall’App TIMvision e inoltre potrai scaricare i contenuti acquistati o noleggiati sul tablet o sullo smartphone per vederli anche offline.

Il pagamento può avvenire in due modalità: addebito su credito residuo o conto TIM (solo per il cleinti TIM), oppure – per i clienti di altri operatori mobili – tramite carta di credito per le attivazioni da App TIMvision dei circuiti Visa, Mastercard, American Express, ad esclusione delle carte di credito prepagate (il pagamento con carta di credito non è ancora disponibile per i terminali Windows Phone). Solo su rete TIM, per, per apn wap.tim.it e ibox.tim.it, il traffico di visione non andrà a consumare i Giga inclusi nella propria offerta.